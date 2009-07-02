محراب مسجد ملااسماعیل یادآور عروج مردی از تبار صدق و راستی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حال و هوای شهر آن روز ملتهب بود و گویی همه می دانستند قرار است پیری بزرگ از میان جمع مردم متدین یزد رخت بر بندد و همنشین مولا علی(ع) شود.

آن روز محراب مسجد ملا اسماعیل نیز حال و هوای دیگری داشت انگار که می دانست خون چهارمین شهید محراب قرار است به این او اعتباری تاریخی دهد. محراب آن روز می دانست بزرگمردی که با زبان روزه در آن به رکوع و سجود و نیایش مشغول است با ملکوتیان وعده ملاقات دارد و قرار است سر بر آستان دوست نهاده و پیکر خونین خود را که از جفای نفاق به این حال درآمده بر زانوی علی(ع) نهد و شکایت این قوم منافق به او کند.

به او بگوید یاعلی، اگر در زمان تو خوارج یارای تحمل مهر تو، عدل تو، اقتدار تو را نداشتند و فرق مبارکت را در حالی که روزه‌ دار بودی در محراب نماز شکافتند امروز نیز در قامتی دیگر به جان دوستدارانت و مریدانت سو قصد می‌ کنند و آنان را در حالی که سر بر آستان دوست دارند به آرزویی دیرینه که همان شهادت در راه خداست، می‌ رسانند.

آیت‌ الله شهید محمد صدوقی چهارمین شهیدی است که پس از انقلاب اسلامی در محراب نماز و در حالی که آخرین نمازجمعه را در کنار مردم دیار خود ادا کرد، مورد سوء قصد منافقان کوردل قرار گرفت و در میان صدها چشم مشتاق و حیرت زده مردم یزد در خون غلتید و مظلومانه به شهادت رسید.

زندگی آیت‌ الله شهید محمد صدوقی

محمد صدوقی در شهر یزد به دنیا آمد. در دوران کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستی پسرعمویش، میرزا محمد کرمانشاهی قرار گرفت.

شخص آیت الله صدوقی در معرفی خود در یکی از نشریات قدیمی گفته اند: "بنده محمد صدوقی در سال 1327 ﻫجری قمری در خانواده‌ای روحانی در یزد متولد شدم. پدرم مرحوم آقامیرزا ابوطالب یکی از روحانیون معروف استان یزد بود.

پدرم، فرزند مرحوم میرزا محمدرضا کرمانشاهی یکی از علما و بزرگان این استان بود و ایشان هم فرزند آخوند ملامحمد مهدی کرمانشاهی بودند.

سال ورود آخوند ملامحمد مهدی به یزد روشن نیست زیرا ایشان به وسیله فتحعلی شاه از کرمانشاه به یزد تبعید شدند. تنها مدرکی که ما برای صدوقی بودن داریم و اینکه از نواده‌ های مرحوم صدوق بزرگ هستیم، همان لوح تاریخی جد بزرگ و جد دوم ماست که در لوح قبرشان این جمله هست «الذی کان بالصدق نطوق کیف و هو من نسل الصدوق» یعنی کسی که به صدق و راستگویی سخن گفت چگونه چنین نباشد و حال آنکه او از نسل صدوق است و به این جهت نیز شهرت ما صدوقی است."



محمد صدوقی در 13 سالگی تحصیلات علوم دینی را در مدرسه عبدالرحیم خان آغاز کرد. در 1308 به منظور ادامه تحصیل به اصفهان رفت، اما پس از یک سال به قم عزیمت کرد و دروس سطح و خارج فقه را در محضر آیات عظام فرا گرفت و به درجه اجتهاد رسید.



آیت‌ الله محمد صدوقی در حوزه علمیه قم همزمان با تحصیل به تدریس لمعه، رسائل، مکاسب و کفایه پرداخت و مورد توجه حضرت امام خمینی (ره) بود به نحوی که رسیدگی به برخی امور مالی به وی واگذار شد.



وی در سوم بهمن 1330 به دعوت بزرگان و مردم یزد و به دستور آیت ‌الله بروجردی و توصیه حضرت امام‌ خمینی (ره) به یزد عزیمت کرد و به تدریس، بازسازی مدارس علمیه، برگزاری مجالس وعظ و خطابه، ترویج دین و حل مشکلات اقتصادی مردم پرداخت و مرجعیت امور دینی مردم یزد را برعهده گرفت.



فعالیتهای سیاسی این شهید بزرگوار علیه حکومت پهلوی از سال 1341 با ارسال تلگرافی به شاه و مقابله با تصویب لایحه انجمنهای ولایتی و ایالتی آغاز شد و تا پیروزی انقلاب ادامه یافت.



آیت ‌الله محمد صدوقی رهبری حرکتهای انقلابی مردم یزد را به عهده داشت و اطلاعیه‌ ها و سخنرانیهای روشنگرانه ‌اش در مسجد روضه محمدیه سبب افزایش آگاهی سیاسی و حضور جدی مردم در صحنه‌ های مبارزه بود.



وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از سوی امام خمینی(ره) به امامت جمعه یزد منصوب شد. همچنین برای تدوین قانون اساسی با انتخاب مردم به عضویت مجلس خبرگان اول درآمد. این شهید بزرگوار همواره در کمک به جبهه ‌ها و انجام امور خیریه و خدمات اجتماعی پیشتاز بود.



از خدمات اجتماعی ایشان می ‌توان به تعمیر و بنای 18 مسجد، احداث و مرمت 19 مدرسه علمیه در استانهای یزد، خراسان و فارس، تاسیس چندین بیمارستان، درمانگاه، سازمان خیریه و صندوق قرض‌ الحسنه اشاره کرد.



از آیت‌ الله محمد صدوقی فقط یک کتاب تحت عنوان "گفتار یکی از دانشجویان با آقای دکتر میمندی نژاد" و با اسم مستعار در سال 1333 توسط نشر گلبهار (یزد) منتشر شده است.



آیت‌ الله محمد صدوقی بارها از سوی منافقان مورد سوء قصد قرار گرفت و سرانجام در 11 تیرماه 1361 مطابق با دهم ماه مبارک رمضان سال 1402 قمری، پس از ادای نماز جمعه به شهادت رسید.



حضرت امام خمینی(ره) در پیام تسلیتی او را دوست عزیز و قدیمی خود خواندند و فرمودند: "اسلام خدمتگرازی متعهد، ایران فقیهی فداکار و استان یزد سرپرستی دانشمند را از دست داد."

به این ترتیب استان یزد و مردم متدین این دیار سرپرست و بزرگ خود را از دست دادند و پس از او نمازجمعه خود را به آیت‌الله سیدروح‌الله خاتمی اقتدا کردند. فردی که او نیز از عاشقان حضرت حق و بزرگان و علمای استان یزد بود.

پس از ایشان نیز حجت‌ الاسلام محمدعلی صدوقی فرزند برومند آیت الله صدوقی امام جمعه یزد شد و هم اکنون اوست که راه شیرمرد خدا را ادامه می دهد.