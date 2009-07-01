مدیرعامل جدید پارس جنوبی بر سرعت توسعه این منطقه تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه موسی سوری عصر چهارشنبه در مراسم معارفه خود با بیان اینکه به منظور تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله، سند راهبردی در این سازمان تدوین می شود، گفت: با این نقشه راه در مسیر توسعه دانایی محور گام برمی داریم.

وی اظهار داشت: ملاک و اقتدار هر ملتی، میزان رضایت آن ملت از دولت است و خدمت دولت به مردم و تنظیم مناسبات میان مردم و دولت میزان تحقق اهداف را در سند چشم انداز معین را نشان می دهد.

سوری با یادآوری اینکه در سال 82 سند چشم انداز 20 ساله کشور تدوین، تصویب و برای اجرا به سازمان های مربوطه ابلاغ شد، اظهار داشت: این سند تکلیف دولت با مردم را در ابعاد مختلف تعریف کرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به برخی شاخص های صنعت نفت در این سند اشاره کرد و گفت: دستیابی به جایگاه اول یا دوم یکی از شرکت های برتر ملی نفت در دنیا، دستیابی به یکی از پایانه های اصلی دنیا و رسیدن به جایگاه اول علمی و پژوهشی و فناوری در منطقه از جمله اهداف تعریف شده در سند چشم انداز بیست ساله به شمار می آید.

سوری به تجربیات مطلوب خود در شرکت پایانه های مواد نفتی ایران اشاره کرد و گفت: در آن شرکت با ایجاد ترکیب مناسبی از پیشکسوتان، نخبگان اجرایی و دانشگاهیان اهداف سند چشم انداز 20 ساله تعریف و کارهای اجرایی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در اجرا و تدوین برنامه ها در این شرکت به دیدگاه های فردی متکی نخواهم بود، گفت: با اتکا به دیدگاه جمعی سندی تدوین و منشوری آماده خواهد شد که جزء به جزء آن در مقاطع زمانی مختلف بررسی می شود و اگر اهداف پیش بینی شده در آن محقق نشود، مدیریت جای خود را با مدیر دیگری واگذار خواهد کرد.

مراسم معارفه موسی سوری بعنوان مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و تودیع سید عبدالجلیل رضوی روز چهارشنبه با حضور مدیرعامل شرکت ملی نفت، جمعی از مدیران پارس جنوبی و جمعی از مسوولان محلی بخش عسلویه برگزار شد.

در پایان این مراسم با اهدای لوح های تقدیر از خدمات رضوی قدردانی شد.