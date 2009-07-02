مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در گفتگو با مهر: "اخلاص"مهمترین عنصر نیایش/ ارتباط با خالق عامل رفع بحرانهای امروز است

حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نیایش یکی از بهترین راههای ارتباط انسان با خالق و منعم است، اظهار داشت: در این ارتباط انسان مشکلات خود را با خالق مطرح می کند و یک ارتباط مالک و مملوکی و رابطه فقر و غنا ایجاد می شود که انسان احساس می کند که خدا ناظر او است.

وی با اشاره به اینکه سایر ادیان نیز مانند یهودیت و مسیحیت به این مسئله اشاره دارند، تصریح کرد: یکی از راههای رفع مشکلات ارتباط با خالق است که رابطه ای عاشقانه است. وقتی مشکل انسان حل نمی شود به خداوند متوسل می شود تا مشکل او را رفع کند. در قرآن، انجیل و تورات به این مسئله پرداخته شده است.

حجت الاسلام علوی مهر با تأکید بر اینکه یکی از مهمترین عناصر دعا و نیایش اخلاص است، یادآور شد: یکی از راههای مبارزه با بحرانهای دنیای معاصر و خروج از بحرانها مسئله نیایش است که آرامش بخشی روانی به دنبال دارد. در نیایش اگر چه گاهی اجابت دعا و مسئله حل شدن یک بحران مطرح نیست، بلکه همین اندازه که خود را واگذار به یک خالق می کنیم، این آرامش روانی برای انسان دارد.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی با تأکید بر اینکه آثار تربیتی نیایش سکوت آور بودن آن است و انسان در برابر خالق سکوت می کند، افزود: در نیایش انسان به یک پایگاه محکم و وثیقی تکیه می کند و به گونه ای بر افراد خانواده و فرزند خانواده تأثیرگذار خواهد بود و باعث آرامش خانواده و دیگران خواهد شد که نمی توان آثار ارزشمند اجتماعی و تربیتی آن را از نظر دور داشت.