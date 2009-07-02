غرب باید اسلام و مسلمانان را بهتر بشناسد؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

شرکت‌کنندگان در همایش "الازهر و غرب؛ ضوابط و حدود گفتگو" در قاهره با اشاره به اینکه غرب نیاز به شناخت بیشتر اسلام و مسلمانان دارد، اعلام کردند: اساس تمدنها پیشرفت مادی و معنوی انسان است تا زمینه تسامح، قبول دیگران و آزاداندیشی میان فرهنگها و ادیان فراهم شود.

غرب باید برای شناخت بهتر اسلام و مسلمانان تلاش کند

دکتر محمود حمدی زقزوق وزیر اوقاف مصر در چهارمین همایش فارغ التحصیلان الازهر با عنوان "الازهر و غرب؛ ضوابط و حدود گفتگو" در قاهره با اشاره به اینکه گفتگو میان الازهر و غرب نیازمند بازگشت اعتماد میان اسلام و غرب است، اظهار داشت: به علت جنگی که غرب علیه مسلمانان راه انداخته، احساسات مسلمانان فرو ریخته، از این رو غرب باید این دیدگاه را از بین ببرد.

وی با بیان اینکه مسلمانان از سیاست غرب مقابل جهان اسلام راضی نیستند، تصریح کرد: علت این امر مسئله فلسطین و ادامه نسبت مسلمانان به خشونت و ترور به صورتی است که حقیقت ندارد. اسلام قاطعانه برخورد تمدنها را رد می کند، زیرا اساس تمدنها پیشرفت مادی و معنوی انسان است تا تسامح، قبول دیگران و آزاد اندیشی برای فرهنگها و ادیان ایجاد شود.

وزیر اوقاف مصر با تأکید بر اینکه در طول تاریخ یاد گرفتیم جنگها مشکلی را حل نمی کنند بلکه به آنها می افزاید، گفت: به جای آن باید ازگفتگو که تنها زبان تمدنی است و ویژه انسان است و اسلام نیز خواستار شده، استفاده شود که تفاهم مشترک را به دنبال دارد زیرا غرب نیاز به شناخت بیشتر اسلام و مسلمانان دارد. نباید درباره تاریخ روابط فرهنگی میان تمدن اسلام و غرب اظهار تجاهل کرد، زیرا این تجاهل چهره غلطی در تمامی این روابط ایجاد می کند. مسلمانان به جز عدالت نمی خواهند، به ویژه اینکه جنگ مشکلات را حل نمی کند.

دکتر احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر نیز با اشاره به اینکه غرب در مقابل مسلمانان انصاف و عدالت را رعایت نکرده است، یادآور شد: ما از سوی مؤسسات دینی و سیاسی غرب متهم می شویم به اینکه اسلام دین خشونت و کشتار است، حال آنکه تمامی تلاشهای ما برای تبیین حقیقت اسلام شکست خورده است.

وی علت این شکست را بحران میان مسلمانان و غرب عنوان کرد که نگاهی نادرست میان طرفین وجود دارد که غربیها به منظور از بین بردن این بحران و چهره نادرست اسلام تلاش نمی کنند. از سوی دیگر مسلمانانی درغرب زندگی می کنند که آنها شیوه تمدنی خاصی دارند که باید به آن احترام گذاشت و این گفتگوها میان مسلمانان و غرب باید بر اساس قبول تکثرات، احترام به نظر دیگری و آزاداندیشی در جهان باشد.

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر با اشاره به اینکه گفتگوی غرب با اسلام صلح جهانی را محقق می کند، افزود: شریعت اسلام دارای احکامی است که بر رعایت مصالح مردم و مبارزه با فساد تأکید دارد که گوهر شریعت مبارزه با افراط است.

طرح قدس در سال 2015 تکمیل می‌شود

مدیر مرکز مطالعات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) با اشاره به اینکه طرح قدس تا سال 2015 تکمیل می‌شود، گفت: این طرح میراث معماری قدس را مورد توجه قرار داده و گروههای مختلف پیشنهاد خود را برای حفظ میراث فرهنگی قدس و تشویق برای توسعه تمدن آن مطرح می‌کنند.

دکتر ریاض نعسان آغا وزیر فرهنگ سوریه طی همایش بین‌المللی "قدس در عهد عثمانی" انتساب فلسطین به عنوان سرزمین قوم یهود با استناد به مدارک و اسناد تاریخی رد کرد و اظهار داشت: رژیم اشغالگر اسرائیل به یهودی سازی قدس پرداخته و برای برگزاری مراسم پایتخت فرهنگی جهان عرب قدس مشکلات بسیاری فراهم کرده است. ما تلاش می کنیم تا تاریخ اسلامی شهر قدس و مسجدالاقصی را زنده نگه داریم و ملتهای آزاده جهان را بیدار کنیم.

وی با اشاره به مرکز مطالعات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی (ارسیکا) گفت: این مرکز ثروت مهمی است که دارای 16 هزار تصویر و سند برای بررسی وضعیت قدس در عهد عثمانی دارد که رژیم اشغالگر اسرائیل به یهودی سازی قدس و سرقت حقوق تاریخی مسلمانان پرداخته است. این سرقتی آشکار است که آنها مقابل همه مردم جهان انجام می دهند. اما قدس پایتخت ابدی فلسطین است. برای چه اصرار می کنند که تنها برای یهودیان باشد؟ تاجاییکه حتی تلاش می کنند تا مسلمانان را از سرزمین خود دور کنند.

شیخ تیسیر تمیمی قاضی القضات فلسطین با اشاره به اینکه سوریه به وحدت میان امت مسلمان دعوت کرده است و به اطلاع رسانی نسبت به این مسئله تلاش می کند، تصریح کرد: رژیم اشغالگر اسرائیل تلاش می کند تا وحدت فلسطین را با تحقق طرحهای شهرک سازی با هدف یهودی سازی قدس از بین برد. به طوریکه قدس در طول تاریخ تعرضات بسیار زیادی دیده است که با وجود همه این تعرضات از آن قدس باقی خواهد ماند.

دکتر خالد ارن مدیر مرکز ارسیکا تصریح کرد: این مرکز در حال تکمیل طرح قدس 2015 است که در این سال به بهره برداری می رسد. این طرح شامل برنامه همکاری بین المللی طولانی مدت برای بررسی میراث معماری قدس با همکاری مؤسسات و سازمانهای معین جهان است تا معمارها، موزه ها، جامعه شناسان و گروههای مختلف را گردهم آورد و پیشنهاد خود را برای حفظ میراث فرهنگی قدس و تشویق برای توسعه تمدنی آن انجام دهند.

همایش بین المللی "قدس در عهد عثمانی" از سوی وزارت فرهنگ با همکاری مرکز مطالعات تاریخ، هنر و فرهنگ اسلامی استانبول (ارسیکا) وابسته به سازمان کنفرانس اسلامی از دوشنبه تا چهارشنبه برگزار شد.

مفتی قدس خواستار برگزاری نشست فوری سازمان کنفرانس اسلامی شد

شیخ محمد حسین از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست به منظور دفاع از قدس و مسجدالاقصی و جلوگیری از تقسیم آنها نشستی فوری برگزار کنند. شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس از رهبران، ملتها و کشورهای اسلامی خواست تا قدس و مسجدالاقصی را قبل از آنکه فرصت از دست برود، نجات دهند.

وی با اشاره به اینکه طرح یهودی سازی قدس همچنان از سوی صهیونیستها ادامه دارد، افزود: آنها یهودی سازی قدس و تقسیم مسجدالاقصی را دنبال می کنند که خصومت، دشمنی و گناه بزرگی محسوب می شود. زیرا مسجدالاقصی با همه دیوارها، زمین، حیاط و همه قسمتهایش جزئی از ملک مسلمانان است و غیر مسلمانان نمی توانند در امور آن دخالت کنند.

"سینما" می‌تواند وسیله‌ای‌ برای انتقال افکار اسلامی باشد

رئیس کرسی مطالعات اسلامی معاصر دانشگاه ملک سعود عربستان با اشاره به اینکه دعوت به سوی خداوند بدون تبلیغ ارزشی ندارد، سینما را یکی از مهمترین وسایل تأثیرگذار بر کودکان و نوجوانان خواند تا به دنبال آن افکار، اصول و رسالت اسلامی به صورت صحیح اشاعه یابد.

دکتر خالد قاسم استاد عقیده و رئیس کرسی مطالعات اسلامی معاصر دانشگاه ملک سعود عربستان با اشاره به اینکه دعوت به سوی خداوند وظیقه امت اسلامی است، اظهار داشت: دعوت به سوی خداوند بدون تبلیغ ارزشی ندارد. همانطور که غربیها به منظور رساندن افکار، رسالت و دین خود تلاش بسیاری می کنند ما نیز باید از تمامی وسایل مختلف در این زمینه بهره مند شویم.

وی با بیان اینکه استفاده از وسایل مختلف و راههای مشروع مهم است، تصریح کرد: در این راستا می توان از کتابها، فیلمهای سینمایی، نوار و وسایل متعدد دیگر استفاده کرد. زیرا سینما از مهمترین وسایل تأثیر گذار بر مردم به ویژه بر جوانان و کودکان است. از سوی دیگر استفاده از این وسیله ضرورتی مهم است، بنابراین ما نیز باید از تولیدات حرفه ای سینما بهره‌مند شویم تا بتوانیم حقیقت دین و افکار خود را عرضه کنیم تا چهره منفی اسلام در میان غربیها شیوع یافت را از بین برده و اصول شریعت اسلام را تبیین کنیم.

دکتر قاسم با اشاره به اینکه برخی مخالف نقش سینما در عربستان هستند، یاد آور شد: ما از طریق سینما تلاش می کنیم تا ارزشها و اخلاق را اشاعه دهیم و فیلمهایی را نمایش دهیم که مخالف اخلاق نباشند. رسانه های گروهی باید تلاش کنند تا نسبت به این مسئله اطلاع رسانی کنند تا به عنوان وسیله ای مباح مورد استفاده قرار گیرد تا فیلمهای مناسب و معتدل مطابق افکار، دین، ارزشها و اخلاق ما را بدون افراط و تفریط منتقل کند.

نماینده ویژه سازمان کنفرانس اسلامی در بروکسل منصوب می‌شود

سازمان کنفرانس اسلامی تصمیم گرفته به منظور مقابله با اسلام‌هراسی در اروپا، سفیری به عنوان نماینده ویژه سازمان در بروکسل منصوب کند.

اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی اظهار داشت: قرار است نمایندگی سازمان را در بروکسل بلژیک در سطح اتحادیه اروپا افتتاح کند تا از احساسات مسلمانان و حساسیتهای جهان اسلام دفاع کرده و از اهانت به اسلام و مقدسات مسلمانان جلوگیری به عمل آورد. این نماینده هماهنگیهای لازم و اقدامات لازم را به بهترین وجه برای روابط بهتر میان جهان اسلام و غرب انجام می دهد.

احسان اوغلو گفت: این نمایندگی در سطح سفارت خواهد بود تا گفتگوی بین ادیان و تمدنها را توسعه و تعمیق داده و بر نقاط مشترک مستند سازمانهای اجتماعی مدنی در مبارزه با دشمنی با اسلام تأکید کند.

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی با اشاره به اینکه این نماینده تلاش می کند تا قانونی در پارلمان اروپا برای مبارزه با اسلام هراسی به تصویب برساند، یاد آور شد: پیش بینی می شود که نمایندگی سازمان کنفرانس اسلامی در نیمه دوم سال جاری پس از آغاز ریاست دوره ای سوئد برای اتحادیه اروپا فعالیت خود را آغاز کند.

حجاج مصری طی مناسک حج بیمه خواهند بود

وزارت گردشگری مصر اعلام کرد: به دنبال شیوع آنفلوآنزای خوکی و آخرین نظر مبنی بر ادای فریضه حج به شرط رعایت اصول بهداشتی، زائران و حجاج خانه خدا برای نخستین بار طی مراسم حج از بیمه سلامتی برخوردار می‌شوند.

زهیر جرانه وزیر گردشگری مصر اظهار داشت: پیش از این در مورد بیمه حج کوتاهی شده و تنها مرگ و میر و حوادث مورد توجه بوده است، اما اینک هزینه بیماریهای مختلف از سوی بیمه بهداشتی پرداخت می شود.

زهیر جرانه با بیان اینکه خواستار لغو مناسک حج از سوی زائران خانه خدا نیست بلکه از زائران می خواهد قوانین بهداشتی را که وزارت با همکاری اتاق شرکتهای گردشگری و عربستان در نظر گرفته رعایت کنند، یادآور شد: زائران خانه خدا تا جاییکه می توانند از ازدحام و شلوغی دور باشند و در تجمعات و هنگام اقامه نماز با ماسک بینی و دهان خود را بپوشانند. مراحل پیشگیری از بیماری از فرودگاه قاهره تا زمان بازگشت زائران از حج ادامه دارد، همچنین گروههای پزشکی متعددی در مکه و مدینه مستقر می شوند.

این در حالی است که پیش از این بیشتر مقامات رسمی و دینی خواستار لغو مناسک حج بودند. همانطور که برخی از کشورهای اسلامی نیز این تصمیم را گرفتند. علت لغو و یا تعویق موسم حج امسال ترس از شیوع ویروس آنفلوآنزای خوکی اعلام شد.

محمد سید طنطاوی شیخ الازهر در پایان جلسه ماهانه مجمع مطالعات اسلامی الازهر اظهار داشت که اتحادیه پزشکان مطرح کردند تأخیر حج امسال از نظر علمی ضرورت ندارد و نیاز به لغو حج نیست بلکه باید یکسری مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

کویت سفر به برخی کشورها را مخالف شریعت اسلام عنوان کرد

درپی شیوع آنفلوآنزای خوکی در بسیاری کشورها، شورای فتوای وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت سفر به این کشورها را مخالف شریعت اسلام خواند و آن را ممنوع کرد. به دنبال شیوع آنفلوآنزای خوکی در بسیاری از کشورهای غربی، کشورهای اسلامی با تأسی به شریعت اسلام، سفر به این کشورها را تحریم کرده‌اند.

شورای فتوای وزارت اوقاف و امور اسلامی کویت عدم صدور ویزا به کشورهایی که آنفلوآنزای خوکی در آنها شایع شده را به منظور دوری از بیماری خطرناک و مهلک خواند و اعلام کرد: مسلمانان باید از همه وسایل موجود به منظور تندرستی و سلامتی خود بهره‌مند شوند. پیشگیری از این بیماری کشنده و مراقبت از جسم از مقاصد شریعت اسلام است.

این در حالی است که پیش از این تعدادی از علمای الازهر و مفتی عربستان نیز سفر به این کشورها را تحریم کرده بود.

تعدادی از علمای الازهر چون اعضای کمیته فتوا و مجمع مطالعات اسلامی مصر و مفتی عربستان سفر به کشورهایی که در آنها آنفلوآنزای خوکی شیوع یافته را تحریم کردند. آنها علت این امر را قرار گرفتن در معرض هلاکت و نابودی خوانده و گفتند: از آنجایی که احکام شریعت مصالح انسان را مورد توجه قرار می‌دهد، سفر به این کشورها از نظر شرعی ممنوع و حرام اعلام می‌شود.

راههای مبارزه با آنفلوآنزای خوکی در موسم حج بررسی ‌شدند

کارشناسان و متخصصان بین‌المللی راهکارهای مبارزه با آنفلوآنزای خوکی در موسم حج امسال را طی کارگاهی شنبه ششم تیرماه در عربستان بررسی کردند. کارگاه "تدابیر پیشگیری از آنفلوآنزای خوکی در موسم حج" از سوی وزارت بهداشت عربستان در راستای مبارزه با شیوع آنفلوآنزای خوکی در سطح جهان در جده عربستان برگزار ‌شد.

این کارگاه تمامی تدابیر لازم به منظور پیشگیری و یا درمان این بیماری را طی موسم حج مورد بررسی قرار داد تا امنیت و سلامتی زائرن از تمامی بیماران واگیردار به ویژه ابتلا به آنفلوآنزای خوکی حفظ شود.

با توجه به اینکه زائران خانه خدا بیشتر در مکه و مدینه تردد می‌کنند، این تدابیر بیشتر در این دو شهر انجام می‌گیرد. بیش از 50 کارشناس در زمینه بیماریهای واگیردار و ویروسی و بیماریهای آنفلوآنزا از عربستان و کشورهای دیگر در این کارگاه مشارکت کرده و راهکارهایی ارائه کردند.

سعد القرشی رئیس کمیته حج و عمره اعلام کرده است: پیش بینی می‌شود که امسال بیش از 3 میلیون و نیم زائر به این سرزمین سفر کنند که علاوه بر اینکه باید از سلامتی آنها مطمئن شد و امنیت و سلامتی آنها را نیز تضمین کرد.

"شهرک حجاج" در عربستان افتتاح می‌شود

"شهرک حجاج" به منظور ارائه تسهیلات و امکانات خاص به زائران خانه خدا 15 شعبان در عربستان افتتاح می‌شود.

فهد بن سلطان بن عبدالعزیز امیر منطقه تبوک گفت: شهرک حجاج در گذرگاه مرزی حالة عمار به دنبال استقبال از زائران خانه خدا در نیمه ماه شعبان افتتاح می‌شود. این پروژه امسال با هدف راهنمای زائران خانه خدا، اطلاع رسانی آنها برای ادای فریضه حج، پاسخگویی به شبهات آنها، دور کردن آنها از ابداع و تحریف مناسک حج انجام می گیرد.

امیر منطقه تبوک اظهار داشت: باید به زائران خانه خدا خدمت رسانی کرد. هر مسلمانی که به این سرزمین می آید باید تسهیلات و امکاناتی خاصی برای موسم حج برای او در نظر گرفته شود. از مدتها پیش کارشناسیهای بسیاری انجام گرفته است تا این خدمات به بهترین نحو ارائه شود. هر سال بر تعداد زائران افزوده می شود، بنابراین تمامی دستگاهها باید با تمامی امکانات از زائران خانه خدا استقبال کنند.

شهرک جج در گذرگاه حالةعمار در 15 ماه شعبان که شاهد ورود زائران بسیاری از کشورهای مختلف از این مرز است، افتتاح می شود که به شبهات آنها از طریق کتابهای دینی، بروشور، نوار و لوح فشرده پاسخ داده می شود.

دایرةالمعارف احادیث نبوی تهیه می‌شود

شرکت‌کنندگان در همایش "قرآن کریم و سنت نبوی" در مراکش خواستار تهیه دایرةالمعارف احادیث نبوی شدند تا ضمن جمع‌آوری تمامی احادیث مورد قبول مذاهب اسلامی، زمینه‌ای برای تقریب مذاهب اسلامی و مرجعی برای آنها باشد.

شرکت کنندگان در همایش علمی "قرآن کریم و سنت نبوی" در رباط پایتخت مراکش ضرورت پاسخ به شبهات درباره اسلام را با هدف تبیین چهره صحیح اسلام با استفاده از دایرةالمعارفها، نوارهای مستند، کتابها و وسایل ارتباطی مورد توجه قرار داده و اظهار داشتند: باید چهره اسلام به منظور پاسخ به منابع شبهه برانگیز تبیین شود.

آنها با بیان اینکه اشاعه دین اسلام میان غیر مسلمانان به ویژه میان شرق شناسان و برخی از تهددید کنندگان اسلام به منظور حمایت از اسلام مورد توجه قرار گیرد، افزودند: باید از سنت نبوی در آموزشهای مختلف بهره گرفت تا ضمن تبیین قرآن کریم، اصول و مبانی آن را نیز اشاعه داد.

شرکت کنندگان حمایت خود را از مؤسسات علمی دینی قرآنی اعلام کردند تا بتوانند در زمینه حفظ اصول دین و اشاعه دعوی اسلامی و تبلیغ اسلامی با حکمت اقدام کنند. آنها خواستار تهیه دایرةالمعارف احادیث نبوی شدند تا همه احادیث از فرق و مذاهب اسلامی را جمع آوری کنند و احادیثی را که متفق تمام مذاهب اسلامی است و با قرآن کریم نیز در تناسب است، در آن قرار دهند تا مرجعی کامل برای مذاهب اسلامی باشد و به تقریب میان مذاهب اسلامی کمک کند.



همچنین شرکت کنندگان خواستار اختصاص سالانه جایزه آیسیسکو و شورای بین المللی دعوی اسلامی به کتاب اسلامی شدند. آنها بیان کردند که برای سال اول کتاب اسلامی در یکی از 5 زمینه قرآن کریم و علوم قرآنی، سنت و سیره نبوی، عقیده و اخلاق اسلامی، دعوی و اندیشه اسلامی و نوآوری در فقه اسلامی باشد.

همایش علمی "قرآن کریم و سنت نبوی" از سوی سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) و شورای بین المللی دعوی اسلامی طی دو روز سوم و چهارم تیرماه در رباط پایتخت مراکش برگزار شد.

منصب "مفتی" در الجزایر تعیین می‌شود

وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر گفت: برای نخستین بار در الجزایر منصب "مفتی" در چارچوب مواضع دینی با هدف صدور فتواهای معتدل تعیین می‌شود.

دکتر بوعبدالله غلام الله وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر با اشاره به اینکه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر با ایجاد منصب مفتی در ماه مبارک رمضان موافقت کرده است، از برگزاری جلسات متعدد خبر داد تا این منصب را مورد بررسی قرار دهند.

قرار بود که در ماه رمضان سال گذشته مفتی تعیین شود که عدم برگزاری نشست ارزیابی با بوتفلیقه، تعیین مفتی لغو شد. هنوز کاندیدایی برای این منصب جدید تعیین نشده است تا قابلیت صدور فتوا را داشته باشد.

غلام الله با اشاره به اینکه تعیین "مفتی" و تأسیس "دارالفتوا" به منظور حفظ مرجعیت دینی الجزایر ضروری است، گفت: این منصب از انتشار فتواهای افراطیها جلوگیری به عمل می آورد.

وزیر امور دینی و اوقاف الجزایر افزود: این منصب برای مقابله با آن چیزی است که فتوا نامیده می‌شود و از شبکه‌های ماهواره‌ای منتشر می‌شود که متأسفانه منبع اصلی فتوا برای مردم الجزایر نیز هست.

وی تعیین مفتی را در ماه رمضان اعلام کرد و گفت: نخستین شبکه ماهواره ای اسلامی الجزایر اواخر ماه مارس به منظور اشاعه میراث دینی و فقهی الجزایر و اشاعه علوم شرعی میان مردم راه انداز شده است. به دنبال تأسیس این شبکه ماهواره‌ای، منصب مفتی نیز از سوی بسیاری از مبلغان و علمای الجزایر مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

ممنوعیت حجاب در یکی از مدارس بلژیک منجر به تحریم آن شد

مبلغ مرکز اسلامی بروکسل به دنبال ممنوعیت حجاب از آغاز سال تحصیلی در یکی از مدارس شهر آنتورپ بلژیک، از اقلیت مسلمان خواست در اعتراض به این موضوع از فرستادن فرزندان خود به این مدرسه خودداری و آن را تحریم کنند.

یکی از مدارس شهر آنتورپ بلژیک تصمیم گرفته است که حجاب دانش‌آموزان مسلمان را از آغاز سال تحصیلی 2009 - 2010 ممنوع اعلام کند. در حالی که دیگر مدارس این شهر به دانش‌آموزان مسلمان که اقلیت مسلمان زیادی در آن ساکن هستند، اجازه داشتن حجاب می‌دهد.

نورالدین الطویل امام و مبلغ مرکز اسلامی بروکسل و مدیر کل شورای اجرایی مسلمانان که از امور اقلیتهای مسلمان بلژیک حمایت می‌کند، اظهار داشت: مدیر مدرسه تصمیم گرفته که مانع حجاب دانش آموزان مسلمان در مدرسه‌اش شود. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود که بیش از 50 درصد از دانش آموزان از پوشش و حجاب اسلامی محروم خواهند شد.

وی گفت: ما احساس می‌کنیم که زن مسلمان می‌خواهد هویت خود را حفظ کند؛ زیرا او مربی نسلهای آینده است و هنگامی که او از بین برود مسلمانان نیز با او از بین می‌روند. اما درخواست طویل واکنشهای بسیاری را از سوی مسلمانان و بلژیکیها در برداشت که این مبلغ در پاسخ گفت که تنها به خاطر مخالفت با مسئله ممنوعیت حجاب این درخواست را کرده است.

اقلیت مسلمان آلمان در همزیستی مسالمت‌آمیز نقش مهمی دارند

وولفگانگ شایبله در چهارمین همایش مسلمانان در آلمان بر اهمیت گفتگوهای سازنده میان دو تمدن اسلام و مسیحیت تأکید کرد و گفت: اقلیتهای مسلمان آلمان در تعمیق زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز نقش مهمی دارند.

وولفگانگ شایبله وزیر کشور آلمان در مراسم افتتاحیه چهارمین همایش مسلمانان در ساختمان موزه "هامبورگ" در برلین آلمان در حضور نمایندگان اقلیتهای مسلمان، اتحادیه های اسلامی، اقشار اجتماعی، سیاسی و دینی آلمان سخنرانی کرد.

وی به اهمیت گفتگوهای سازنده میان دو تمدن اسلام و مسیحیت و اقشار جامعه مدنی تأکید کرد.



شایبله با بیان اهمیت گفتگو، دیدار و ادغام در جامعه آلمان، تشریک مساعی در آن را در راستای تعمیق زندگی و همزیستی مسالمت‌آمیز میان اقلیتهای مسلمان مقیم آلمان و شهروندان آلمانی مهم ارزیابی کرد و نقش مسلمانان را بااهمیت خواند.

وی با بیان اینکه گفتگوهای دینی و تمدنی و دیدارهای خود را بعد از انتخابات آلمان در سپتامبر ادامه می دهد، به دیدار اخیر خود از قاهره و سخنرانی در دانشگاه الازهر اشاره کرد و اهمیت ادغام و گفتگو میان تمدنها و ادیان را مورد توجه قرار داد.

کنعان کولات رئیس اقلیت ترک تبار برلین با توجه به اهمیت گفتگوهای منظم، تفاهم، شناخت متقابل در تقویت و فعال سازی ادغام در جامعه، تصریح کرد: آموزش و پرورش در میان جوانان ترک تبار برلین اهمیت بسیاری دارد؛ آنها تلاش می کنند تا از تمامی حقوق قانونی خود بهره مند شوند و موانع را از بین ببرند. ارتباط و بررسی شفاف ارتباط با اقلیت مسلمان در جامعه آلمان اهمیت زیادی دارد، به طوریکه افزایش مساجد و ساخت آنها به میزان لازم در این کشور برای انجام شعائر دینی مانند دیگر پیروان ادیان به این انسجام و همبستگی کمک می کند.

نیازهای اقلیتهای مسلمان در عربستان بررسی شدند

نشست "بررسی نیازهای اقلیتهای مسلمان" از سوی سازمان کنفرانس اسلامی 30 ژوئن (9 تیرماه) در عربستان برگزار شد. این نشست به بررسی فعال‌سازی بیانیه همایش سئول در سال 2008 و کارگاه کوالالامپور که در آوریل سال 2009 درباره نیازهای اقلیت و جمعیت مسلمان در جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام برگزار شد، پرداخت.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) که در این نشست مشارکت می کند، استراتژیهایی فرهنگی برای مسلمانان خارج از جهان اسلام را ارائه می کند.

قرار است نشستهای دوره ای و سالانه رؤسای مراکز فرهنگی و شوراهای خارج از جهان اسلام در اروپا، آمریکای لاتین، دریای کارائیب، جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام برگزار شود.

نشست بررسی نیازهای اقلیتهای مسلمان از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در مقر این سازمان روز 30 ژوئن (9 تیرماه) در جده برگزار می شود.

همایش "الازهر و غرب؛ ضوابط و حدود گفتگو" برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی "الازهر و غرب؛ ضوابط و حدود گفتگو" با هدف تعامل میان مسلمانان و غیرمسلمانان بر اساس احترام متقابل و مساوات، 28 تا 30 ژوئن (7 تا 9 تیرماه) در مصر برگزار می‌شود.

چهارمین همایش بین المللی "فارغ التحصیلان الازهر" که انجمن فارغ التحصیلان الازهر مصر با عنوان "الازهر و غرب؛ ضوابط و حدود گفتگو" برگزار می کند، از امروز یکشنبه 28 ژوئن ( 7 تیرماه) در قاهره آغاز می شود.

در این همایش سه روزه بیش از 95 نفر از اندیشمندان، علمای مسلمان و فرهیختگان از دانشگاههای بزرگ در کنار کارشناسان و متخصصان علوم ادیان مشارکت کرده و اصول و ضوابطی را به منظور فعال سازی و تعامل با ملتها با وجود اختلاف ادیان، تمدنها و فرهنگهای آنها بررسی می کنند.

تفاهیم میان مسلمانان و مسیحیان در آمریکا، بازنگری روابط میان آمریکا و جهان اسلام، منابع ارزشمند گفتگو میان اسلام و غرب از موضوعات مهم این همایش هستند.

مهمترین علل بحران در روابط غرب و اسلام، نقش الازهر در از بین بردن این علل، ارزشهای مشترک میان ادیان همچون اصول روابط انسانی جهانی، زمینه های گفتگوی مثمر و زمینه های جدالهای نارس، روند تصحیح چهره اسلام، تمدن اسلامی و همزیستی میان ادیان نیز از دیگر موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.

در همایش مذکور اهمیت احترام متقابل و مساوات برای فعال سازی گفتگو با غرب و اشاعه تعالیم اسلام و اعتدال نیز مورد بررسی قرار می گیرند.

این همایش به تعمیق گفتگو و ارتباط میان ملتها در سطح جهان منجر می شود، تا به تقریب دیدگاههای غرب و جهان اسلام و تصحیح مفاهیم نادرست از اسلام منجر شود.

انجمن فارغ التحصیلان الازهر نهادی غیردولتی وابسته به دانشگاه الازهر است که ریاست آن به عهده احمد طیب رئیس دانشگاه الازهر است و 14 کشور در شورای اجرایی آن عضویت دارند. فارغ التحصیلان دانشگاه الازهر از کشوهای مختلف هستند که تعداد آنها حدود 50 هزار نفر است.

سطح علمی ائمه مساجد مراکش ارتقاء می‌یابند

با توجه به اینکه بیش از 80 درصد ائمه مساجد مراکش از نظر علمی در سطح مطلوبی نیستند و تأثیر دینی آنها بر مسلمانان مراکش، ساماندهی آنها در راستای حفظ هویت دینی این کشور از پنجشنبه 4 تیرماه آغاز شده است.

احمد توفیق وزیر امور اسلامی مراکش اظهار داشت: با توجه به اینکه ائمه مساجد از تأثیرگذاران امور دینی هستند، به خوبی می توانند در مساجد شهرها، روستاها و مناطق مختلف به اطلاع رسانی بپردازند.

وی افزود: این کار با هدف ایجاد فرایند ارتباطی میان ائمه و مردم انجام می شود تا بر هویت دینی مسلمانان این کشور تأکید کند.

وزیر امور اسلامی با بیان اینکه این برنامه 200 میلیون درهم (19 میلیون یورو) هزینه دارد، یادآور شد: بر اساس سرشماریها اینک حدود 45 هزار امام مسجد در این کشور هستند که متأسفانه 82 درصد آنها از سطح علمی مطلوبی برخوردار نبوده و تنها حافظ قرآن هستند.

وزیر امور اسلامی 1432 مسجد و مکان عبادی را برای ساماندهی ائمه را با این هدف انتخاب کرده که طی آموزشهای متعدد با مسائلی چون تبیین رسالت مسجد، وظیفه دینی، آموزشی، ارشادی، اجتماعی آشنا می شوند.

این در حالی است که هر سال 150 امام از دانشگاهها فارغ التحصیل می شوند که جز گروه خاص سامان یافته، امامی برای مساجد جدید تعیین نمی شود.

در سال 2004 نیز برنامه ای در سطح وزارت امور اسلامی و مراجع قانونی درباره اماکن عبادی و آموزش دینی برگزار شد.

فقه از منظر شرعی در عربستان بررسی می‌شود

دومین همایش "فقه از منظر شرعی" به منظور بررسی موضوع فقه و تبعیت از آن، 4 تا 6 جولای (13 تا 15 تیرماه) در عربستان برگزار می‌شود.

وزارت امور اسلامی، اوقاف، دعوی و ارشاد دومین دوره از همایشهای "فقه از منظر شرعی" را با هدف بررسی موضوعات متعدد فقهی در شهر دمام عربستان برگزار می کند.

در این همایش بیش از 300 ائمه، خطیب، مبلغ دینی شرکت می کنند تا موضوعات متعدد فقهی را مورد بررسی قرار دهند.

عشق به میهن، تبعیت از نظر شرعی، فعال سازی نقش ائمه و مبلغان برای تبیین نقش آنها، تشریح اهمیت تبعیت از اصول اسلام، اهمیت قبله مسلمانان و مسجد رسول اکرم (ص)، استفاده از قرآن کریم و سیره نبوی از موضوعات مورد بررسی در این همایش هستند.

احکام شرعی و اصطلاحات مرتبط با شهروندان، تعمیق شریعت، شبهه درباره تبعیت و پاسخگویی به آنها، اصول و اساس تبعیت، وظایف مبلغان و ائمه نیز طی این همایش بررسی خواهند شد.

نخستین دوره این همایش سال گذشته در شهر ریاض برگزار و نقش وزارت امور اسلامی، اوقاف، دعوی و ارشاد در تعمیق و تثبیت مفهوم تبعیت مورد بررسی قرار گرفت.

کارگاه "تدریس تربیت اسلامی" در مالی برگزار شد

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) کارگاه منطقه‌ای "تدریس تربیت اسلامی" را از 22 تا 27 ژوئن (1 تا 6 تیرماه) در باماکو پایتخت مالی برگزار کرد.

سازمان تربیت، علوم و فرهنگ اسلامی (آیسیسکو) این کارگاه منطقه‌ای را برای سازمانها و گروهها و کادرهای مختلف در زمینه آموزش اسلامی و کسب اطلاعات و مهارتهای ضروری آنها در زمینه آموزش اسلامی برگزار کرد.

بررسی عوامل بازدارنده تدریس تربیت اسلامی، تأثیر فرهنگی امت اسلام بر تربیت اسلامی، ویژگیهای تمدن اسلامی، بهبود وضعیت آموزشی و اقتصادی برای ارتقای استعدادهای جوانان مسلمان از موضوعات مورد بررسی در این کارگاه بوده‌اند.

تبادل اطلاعات و تجارب میان نمایندگان کشورهای شرکت‌کننده به منظور استفاده از تجارب آنها در راستای تعمیق و توسعه تدریس آموزش اسلامی از اهداف برگزاری این کارگاه بوده است.

در این کارگاه 13 کارشناس در زمینه آموزش اسلامی از کشورهای افریقایی مشارکت کردند.