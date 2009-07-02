به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، عضو کمیسیون تنوع و فرصت مساوی فرانسه وجود این بازجوییهای خیابانی و بی‌مورد را تأیید کرد و گفت: این مسئله از مدتها قبل وجود د اشته است.

براساس تحقیقات مؤسسه آزاد عدالت جامعه که از نوامبر 2007 تا می 2008 انجام شد، مسلمانان و سیاهپوستان با تبعیض و تعصب پلیس پاریس مواجه هستند.

محققان تحلیلی در رابطه با موارد ثبت شده توسط پلیس انجام داده و متوجه شده اند که مسلمانان و سیاهپوستان جوان در خیابانها برای بررسی اوراق هویت خود بیش از جوانان سفیدپوست متوقف می شوند.

بیش از 500 مورد بررسی اوراق هویت افراد در یکی از ایستگاههای ترانزیت پاریس نشان می دهد مسلمانان 5/7 بار بیش از سفیدپوستان اروپایی مورد بازرسی قرار گرفته اند و سیاهپوستان شش مرتبه بیش از سفید پوستان متوقف شده اند.

تحقیقات و بازجوییهای قومی در پاریس نشان می دهد سیاهپوستان و مسلمانان بیش از سفیدپوستان دستگیر و یا تفتیش می شوند.

این درحالی است که بازجوییهای نژادی و تبعض آمیز از هر نوع در قانون فرانسه مورد مخالفت واقع شده است.

گروه اس او اس نژادپرستی به عنوان یکی از گروههای ضد نژادپرستی در پاریس اخیران اظهار داشته برخی شرکتهای فرانسوی نیز هنگام استخدام سیاستهای نژادپرستانه اتخاذ کرده و داوطلبان غیر سفیدپوست را فیلتر می کنند.

گروههای ضد نژادپرستی اظهار می دارند که تبعیض در جامعه فرانسه به امری شایع تبدیل شده است.

هیچ آمار رسمی از تعداد رنگین پوستان فرانسه در دست نیست چرا که قانون بازجوییهای دینی و قومی را منع کرده است.