75 داور و کمک داور در کلاس توجیهی لیگ نهم/ تقدیر از 6 داور برتر

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره با هدف بازآموزی قوانین داوری و هماهنگی بیشتر بین داوران، یکنواختی قضاوت‌ها و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته داوران به منظور افزایش سطح کیفی قضاوت داوران درلیگ نهم و همچنین انجام معاینات پزشکی و گذراندن دوره روانشاسی و مدیریت استرس به مدت 5 روز برگزارخواهد شد.

این دوره توجیهی با حضور 30 داور و 45 کمک داورمسابقات لیگ برتربرگزارخواهد شد که مسعود عنایت مدرس بین المللی داوری AFC کار تدریس مسائل داوری و تخصصی این دوره را برعهده خواهد داشت.

در پایان این دوره از داوران لیگ برتر تست های بدنی و آمادگی جسمانی بعمل خواهد آمد و داورانی که بتوانند به نمرات لازم دست یابند مجوز قضاوت درمسابقات فصل آینده لیگ برتر را بدست خواهند آورد.

همچنین در پایان این دوره از سوی کمیته پزشکی سلامت داوران ازجنبه های مختلف شامل سنجش بینایی، قلب، عروق و سیستم تنفسی و تناسب جسمانی مورد ارزیابی و معاینات لازم قرارمی گیرند و شرط حضور آنها در مسابقات لیگ برتر دریافت گواهی سلامت خواهد بود.

کلاسهای توجیهی داوران لیگ ساعت 8 صبح روز دوشنبه 15 تیرماه با حضورعلی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال افتتاح خواهد شد. قرار است در این مراسم از سه داور برترکشور شامل مسعود مرادی ، محسن ترکی و سعید مظفری زاده و سه کمک داور برتر شامل رضا سخندان ، حسن کامرانی فر و محمد رضا ابوالفضلی تقدیر از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال تقدیر شود.

همچنین در این مراسم از بهمن بهلولی پیشکسوت داوری فوتبال کشور به پاس زحمات و خدمات چندین ساله وی به جامعه داوری کشور تقدیر خواهد شد.

نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور از 15 مرداد آغاز خواهد شد.