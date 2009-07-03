تقویت موقعیت ایران درخاورمیانه ازمهمترین نتایج انتخابات در 3 کشور است

حمیدرضا ترقی درگفتگو با خبرنگار مهر، انتخابات ایران ولبنان را در شرایط فعلی منطقه تاثیرگذار خواند وافزود: این تاثیرگذاری به دلیل موفقیت احمدی نژاد در ایران و تشکیل ائتلاف بین حزب الله و گروه 14 مارس درلبنان است که زمینه شکاف بین نیروهای سیاسی آینده لبنان را توسط آمریکا به حداقل رسانده است.



وی با اشاره به نتیجه انتخابات درعراق که در این میان نقش بسیار موثری در کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه داشت، عنوان کرد: مقدمه این موضوع ، خروج سربازان آمریکایی از عراق بود که اتفاق افتاد.



این عضو شورای مرکزی حزب موتلفه با بیان اینکه در مجموع موقعیت رئیس جمهور آینده لبنان وشرایط سیاسی این کشوربه نفع منافع آمریکا و اسرائیل رقم زده نشده است، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان موضع تهاجمی وفعال خود را در سیاست خارجی خود ادامه می دهد تا این روند نهایتا باعث کاهش هژمونی ایالات متحده در منطقه شود.



وی ایالات متحده را درحال اعمال فشار بر اسرائیل جهت تعدیل مواضع اش نسبت به فلسطینیان خواند و افزود: در حقیقت آمریکا با این حرکت در پی کاهش چالشهای فراروی خود در خاورمیانه است.

ترقی در پایان یادآور شد : به نظر می رسد که تقویت موقعیت ایران در شانگهای و معادلات خاورمیانه یکی از مهمترین آثار نتایج انتخابات در 3 کشور ایران ، لبنان وعراق است.