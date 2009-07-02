ضایعات محصولات جنگلی گلستان صفر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالمجید رضایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: به دلیل عدم استفاده از فناوریهای جدید وعقب افتادن از فناوریهای روز دنیا، در مقایسه با کشورهای پیشرفته، ضایعاتی در برداشت سالانه محصولات جنگلی استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: براساس برآوردهای انجام شده، در شرایط عادی، تنها 20 درصد هیزم مورد نیاز کارخانجات نئوپان استان از طریق جنگلهای سوزنی و پهن برگ موجود استان تامین می شود.

وی، تعداد کارخانجات نئوپان استان را چهار واحد و مصرف سالانه آنها را 360 هزار مترمربع اعلام و خاطرنشان کرد: بقیه نیاز چوبی کارخانجات استان از طریق درختان باغی، ضایعات چوب بریها و غیره و خارج از استان تامین می شود.

رضایی بیان داشت: بهره برداری از درختان عرصه های جنگلی براساس علوم مختلف جنگلداری صورت می گیرد که ملاک عمل، و اولویت در برداشت با درختان شکسته، افتاده، ریشه کن و سرپاخشک است یعنی به عبارتی، برش اصلاحی بهداشتی زده می شود.

رئیس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی گلستان بیان داشت: در هر هکتار بین سه تا چهار اصله خشکه دار نیز باقی می گذاریم تا اکوسیستم جانوری منطقه نیز پایدار بماند.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود در سال 88 میزان تولید عرصه های سوزنی برگ با توجه به افزایش سن عرصه های دست کاشت و لزوم اجرای عملیات پرورشی افزایش یابد و برداشت از این عرصه ها در سال جاری به 15 هزار مترمکعب بالغ شود.

جنگلهای استان گلستان 451 هزار هکتار وسعت دارد که حدود 70 هزار هکتار جنگلهای دست کاشت و سوزنی برگ و مابقی پهن برگ هستند.