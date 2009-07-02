سرقت تاسیسات برق در گلستان کاهش چشمگیری یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کرم رضایی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: در سه ماه سال گذشته 710 میلیون ریال از تاسیسات برق استان سرقت شد که این میزان در سال جاری به حدود 400 میلیون ریال کاهش یافت.

وی اظهار داشت: این در حالی است که میزان سرقت تاسیسات این شرکت در سالهای اخیر در استان روند نزولی یافته است در حالیکه در سال 86 بیش از دو میلیارد ریال به این شرکت خسارت وارد شد.

وی خاطرنشان کرد: میزان سرقت و خسارت ناشی از تاسیسات برق از دو میلیارد ریال در سال 86 به حدود 800 میلیون ریال در سال گذشته کاهش یافت.

به گفته رضایی، بیشترین تاسیساتی که مورد دستبرد و سرقت قرار می گیرند، ترانسفورماتورهای چاه های کشاورزی است که در حال حاضر این ترانسفورماتورها به سکوها جوشکاری شده تا میزان سرقت آن کاهش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان بیان داشت: تعامل و همکاری بخشهای مختلف از جمله دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با متخلفان و اطلاع رسانی به مشترکان در کاهش میزان سرقتها نقش مهمی داشته است.

وی از اجرای طرح برخورد با مشترکان پرمصرف برق در استان خبر داد و گفت: مشترکانی که به اخطارهای این شرکت برای کاهش مصرف برق توجه نکنند، برقشان قطع می شود.

گلستان 438 هزار مشترک برق دارد.