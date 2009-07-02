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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

مدال گل احمدی برای کاروان ورزشی ایران با ارزش بود

مدال گل احمدی برای کاروان ورزشی ایران با ارزش بود

سرپرست تیم بانوان ایران اعزامی به بازیهای نوجوانان سنگاپور مدال طلای نازنین گل احمدی در ماده پرتاب وزنه را برای دوومیدانی کاران و کاروان ورزشی ایران بسیار باارزش خواند.

آذردخت نیاززاده، سرپرست تیم دوومیدانی بانوان ایران اعزامی به بازیهای آسیایی نوجوانان در سنگاپور با ابراز خرسندی از موفقیت دختر نوجوان ایرانی در مسابقات پرتاب دیسک این بازیها به خبرنگار مهر گفت: مدال گل احمدی مدالی با ارزش نه فقط برای دوومیدانی بلکه برای کل کاروان ورزشی ایران در سنگاپور بود. نازنین با شایستگی این عنوان را کسب کرد و شایسته تقدیر است.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه با قهرمانی گل احمدی در مسابقات پرتاب دیسک بازیهای آسیایی سنگاپور توجه به رشته ورزشی دوومیدانی به ویژه در بخش بانوان بیشتر شود، در خصوص شانس دیگر ورزشکاران ایرانی برای کسب مدال در رشته دوومیدانی گفت: دستیابی به مدال دور از دسترس نیست. خوشبختانه بیشتر دوومیدانی کاران ایران به فینال راه پیدا کرده اند که این خود یک موفقیت به شمار می آید.

سرپرست تیم دوومیدانی بانوان ایران خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما پس از قهرمانی در این مسابقات کسب حدنصاب لازم برای دستیابی به امتیاز ورودی المپیک سال آینده است.

وی یکی از موفقیتهای ورزشکاران ایرانی در بازیهای سنگاپور را بهبود رکوردهای شان عنوان کرد و گفت: هدف ما ایستادن در بین شش تیم برتر مسابقات دوومیدانی است و با شروع خوب نفرات مان فکر می کنم بتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم.

کد مطلب 906087

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