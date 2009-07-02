آزمون دوره دکترای تخصصی دانشگاه بیرجند آغاز شد‌

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه بیرجند صبح پنج شنبه در آیئن آغاز این آزمون گفت: آزمون دکتری تخصصی (P.H.D) این دانشگاه در 9 گرایش برگزار می شود.

محمد رضا میری افزود: در آزمون تخصصی بالغ بر 82 نفر باهم رقابت می کنند که از بین این افراد در صورت بدست آوردن حد نصاب علمی 22 نفر پذیرش خواهند شد.

وی اضافه کرد: این آزمون صبح امروز آغاز و بعد از ظهر در ساعت 19 به کار خود پایان می دهد.

رئیس دانشگاه بیرجند در پایان از افزوده شدن رشته های ریاضی، ادبیات و علوم دامی در دکتری تخصصی سال آینده در این دانشگاه خبر داد.