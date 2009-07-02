محمدرضا مشحون که تیم بسکتبال جوانان کشورمان را در سفر به نیوزیلند برای حضور در نهمین دوره رقابت‌های جهانی همراهی کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شکست مقابل آمریکا دور از انتظار نبود. اگر نتیجه‌ای غیر از این به دست می آمد باید تعجب می‎کردیم. به هر حال بازیکنان ما مقابل تیمی قرار گرفته بودند که فوق‎العاده حرفه‎ای و کاربلد بود.

وی با تاکید بر عملکرد خیره کننده تیم بسکتبال جوانان آمریکا افزود: قدرت بدنی بازیکنان این تیم و فیزیک آنها عالی بود. نوع بازی بسکتبال آنها و تکنیکی که از آن برخوردارند هم که حرف ندارد. با این حال عملکرد بازیکنان کشورمان هم راضی کننده بود.

رئیس سازمان تیم‎های ملی بسکتبال تصریح کرد: همینکه بازیکنان بدون ترس مقابل حریف نامدار خود قرار گرفتند و از همان دقایق ابتدایی سعی بر مقابله و کسب امتیاز داشتند راضی‌کننده بود. در مورد شکست مقابل آمریکا آنهم با چنین نتیجه‎ای (106 بر 55) هیچ انتقادی به تیم جوانان وارد نیست. همین بس که آنها در تمام طول بازی جنگیدند.

مشحون که در حین آماده شدن برای حضور در سالن ASB Stadium و تماشای دیدار دو تیم مصر و فرانسه صحبت می‌کرد به دیدار دوم تیم جوانان ایران اشاره کرد و اظهارداشت: باید مصر را شکست دهیم. یعنی این هدفی است که از تهران برای آن برنامه‌ریزی کردیم تا بتوانیم نسبت به صعود از مرحله مقدماتی مطمئن شویم. در همین راستا تمام بازیکنان و مربیان تیم ایران دیدار تیم‎های مصر و فرانسه را از نزدیک می‌بینند تا برای بازی فردا آمادگی ذهنی بهتری نسبت به حریف و ویژگی‎های آن پیدا کنند.