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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۰

رشد 22.5درصدی حمل و نقل باری در راه آهن هرمزگان

رشد 22.5درصدی حمل و نقل باری در راه آهن هرمزگان

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه آهن هرمزگان گفت: حمل و نقل باری ناحیه هرمزگان در دو ماهه اول سال جاری با رشد متوسط 22.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس ، علی امینی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حمل و نقل باری ناحیه هرمزگان در سال جاری با رشد متوسط 5/22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم و با برنامه ریزیهای انجام شده، سعی خواهد شد به اهداف تعیین شده دست یابیم.

امینی خاطرنشان کرد: طی دو ماهه اول سال جاری  786 ، بیش از 117 هزار تن محمولات ترانزیت به وسیله دو هزار و 237 واگن جابجا و همچنین در حمل محمولات  کانتینری که به عنوان حمل و نقل پاک شناخته شده است تعداد 11 هزار و  772 TEU کانتینر بوسیله 4 هزار و 790 واگن حمل ، بارگیری و تخلیه گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل راه آهن هرمزگان در دو ماهه سال جاری یک میلیون و 955 هزار و 588 تن محمولات بارگیری ، حمل و تخلیه کرده است که از نظر درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد رشد داشته است .

کد مطلب 906097

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