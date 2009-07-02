رشد 22.5درصدی حمل و نقل باری در راه آهن هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس ، علی امینی صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران افزود: حمل و نقل باری ناحیه هرمزگان در سال جاری با رشد متوسط 5/22 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم و با برنامه ریزیهای انجام شده، سعی خواهد شد به اهداف تعیین شده دست یابیم.

امینی خاطرنشان کرد: طی دو ماهه اول سال جاری 786 ، بیش از 117 هزار تن محمولات ترانزیت به وسیله دو هزار و 237 واگن جابجا و همچنین در حمل محمولات کانتینری که به عنوان حمل و نقل پاک شناخته شده است تعداد 11 هزار و 772 TEU کانتینر بوسیله 4 هزار و 790 واگن حمل ، بارگیری و تخلیه گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل راه آهن هرمزگان در دو ماهه سال جاری یک میلیون و 955 هزار و 588 تن محمولات بارگیری ، حمل و تخلیه کرده است که از نظر درآمد نسبت به مدت مشابه سال قبل 10.5 درصد رشد داشته است .