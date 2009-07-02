عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- مسئولان مجله آمریکایی نیوزویک خواستار آزادی گزارشگر این نشریه در تهران شدند.

- نخست وزیر آلبانی، پیروزی خود را در انتخابات اعلام کرد؛ این مسئله با مخالفت اوپوزیسیون روبرو شده است.

- عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک ریگی سرکرده گروه تروریستی موسوم به جند ا... اقرار کرد که آمریکا اعضای این گروه را در بلوچستان آموزش می دهد.

- فرانکو فراتینی وزیر امور خارجه ایتالیا گفت : رهبران گروه هشت هیچ طرح و برنامه ای برای تحریم ایران در آینده نزدیک ندارند.

- مذاکرات جدید فرستاده ویژه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه با وزیر جنگ رژیم اسرائیل درباره شهرک سازی، نیز در رفع اختلافات نتیجه ای نداشت.

- دبیرکل سازمان ملل متحد از لبنان و رژیم صهیونیستی خواست از حضور نیروهای یونیفل ( نیروهای بین المللی مستقر در جنوب لبنان) برای حل مشکلات موجود و برقراری آتش بس طولانی مدت بهره گیرند.

- لهستان خواستار عضویت جمهوری آذربایجان در خانواده بزرگ اروپا شد.

- رئیس مرکز تحقیات استراتژیک بین المللی ترک در ترکیه، عضویت این کشور را در اتحادیه اروپا در کوتاه مدت غیر ممکن دانست.



- مردم فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری خواستار پایان یافتن اختلافات و شکاف داخلی میان حماس و فتح شدند.



- حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در نشست سران اتحادیه آفریقا در لیبی شرکت نکرد.