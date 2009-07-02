به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضا نورس صبح پنج شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: این سمینار در راستای شرح وظایف سازمان پزشکی قانونی کشور، به عنوان بازوی کارشناسی قوه قضاییه در امور پزشکی قانونی و تبیین جایگاه کارشناسان پزشکی قانونی در امر آموزش با حضور متخصصان سازمان پزشکی قانونی کشور، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و کلیه متخصصان، پزشکان عمومی، دندان پزشکان، داروسازان، پرستاران و ماماها در سالن شهید رحیمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می ‌شود.

وی اضافه کرد: خطا و تقصیر در هر حرفه و هر زمینه‌ای با وجود نقص ‌های موجود در دانش و تخصص بشری امری انکار ناپذیر است، اما به علت جایگاه و حساسیت حرفه پزشکی و ارتباط تنگاتنگ آن با جان و سلامت ‌انسان‌ها وقوع خطا در این بخش عواقب جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت و پزشکی قانونی به عنوان پل ارتباطی میان علم پزشکی و علم حقوق یکی از مراجع رسیدگی به این قبیل شکایات می ‌باشد.

به گفته وی طبق آمار موجود تعداد پرونده‌ های قصور پزشکی ارجاع شده به پزشکی قانونی استان خراسان جنوبی در سال گذشته دو پرونده است که به میزان 33.3 درصد نسبت به سال 86 کاهش داشته است که یکی از موارد شکایت از قصور پزشکی مربوط به پزشک عمومی و دیگری جراح عمومی است.

نورس ادامه داد: طبق آمار گزارش شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور، قصورات پزشکی سال گذشته، نسبت به سال 86 حدود 16 درصد رشد داشته است که نخستین قصور مربوط به جراحی ارتوپدی، گروه دوم جراحی عمومی، گروه سوم چشم پزشکی و گروه چهارم جراحی حلق و بینی است.

وی تعداد کل پرونده کمیسیون‌های قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور را در سال گذشته دو هزار و 166 مورد عنوان کرد و بیان داشت: آنچه مسلم است علم پزشکی طی سال ‌های اخیر شاهد نوآوری ‌ها و پیشرفت‌های چشمگیری بوده و ادامه این فعالیت‌های پویا و سازنده و نیز حفظ حریم و پاسداری از قداست این علم قواعدی نو می ‌طلبد و در کنار پیشرفت علم پزشکی، حقوق و اخلاق نیز تاثیر بسزایی در سلامت جامعه و دستیابی به نتیجه مطلوب دارند.

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در پایان ضمن معرفی پزشکی قانونی به عنوان یکی از متولیان رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها، یادآور شد: پزشکی قانونی اسن استان بر آن است تا با برگزاری سمینارها و نشست ‌های علمی آموزشی برای پزشکان و شاغلان مرتبط با حرفه پزشکی، چاپ بروشورها و مطالبی با این مضمون و گسترش دامنه ارتباطات موثر، ضمن بسترسازی برای کاهش این معضل به حفظ قداست و جایگاه پزشکان بپردازد.