واردات کالای خارجی با برند ایرانی به کشور مجاز نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، افشین روغنی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه اخیرا برخی کالاهای تولید شده در خارج از کشور با نام و برند واحدهای تولید داخل عرضه میشوند اظهار داشت: این اقدام نوعی فریب مصرف کنندگان و عدم صداقت با مصرفکنندگانی است که تمایل به خرید محصولات داخلی داشته و با اطمینان به اینکه محصول داخلی است آن را خریداری می نمایند.
معاون وزیر در امور صنایع و اقتصادی اظهار داشت: این مسئله موجب زیان واحدهای تولیدی، لطمه به اشتغال صنعتی کشور، سلب اعتماد مصرفکنندگان کالاهای داخلی است و باعث در اختیار گذاردن بازار داخلی به کالاهای خارجی با عنوان تولید داخل می شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنایع و معادن با واردات کالاهایی که در خارج تولید شده و با برند ایرانی به کشور وارد می شوند، مخالف است و به آنها مجوز نخواهد داد، گفت: واردات هرنوع کالا، منوط به استاندارد بودن آنها و ذکر نام تجاری و کشور سازنده و پرداخت حقوق ورودی قانونی است.
روغنی در این زمینه به بند 12 ماده 40 قانون امور گمرکی اشاره کرد و گفت: براساس مفاد این قانون «ورود کالاهایی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه با علامت یا مشخصات دیگری باشد و موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت فراهم کند به کشور ممنوع است»، بنابراین واردکنندگان کالا باید در واردات کالا به موارد فوق توجه کافی مبذول کنند.
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