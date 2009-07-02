جمعیت ایران تا 16 سال دیگر به بیش از 87 میلیون نفر خواهد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بر اساس بر آورد آخرین نمودار بخش جمعیت اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی، جمعیت ایران، 74 میلیون و 196 هزار نفر اعلام شده است که تخمین زده می شود این میزان درسالهای 2025 و 2050 به ترتیب به رقمهای 87 میلیون و 134 هزار و 96 میلیون و975 هزارنفر برسد.

این نمودار که اخیراً در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک منتشر شده، سه کشور پر جمعیت جهان را در سال 2009 به ترتیب چین با یک میلیارد و346 میلیون نفر، هند با یک میلیارد و 198 میلیون نفر و ایالات متحده آمریکا با 315 میلیون نفر معرفی کرده است که تا سال 2050 هند با جمعیتی معادل یک میلیارد و 614 میلیون نفر از چین که جمعیتش به رقم یک میلیارد و417 نفر خواهد رسید پیشی گرفته و پر جمعیت ترین کشور جهان خواهد شد.

در این نمودارآمده است در حال حاضر 69 درصد از مردم ایران شهرنشین هستند و 7 درصد از جمعیت این کشور بالای 60 سال سن دارند در حالی که 24 درصد زیر 15 سال هستند.

بر اساس این بر آورد، میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال در ایران 34 مورد در هر 1000 تولد زنده قید شده در عین حال امید به زندگی در زمان تولد در ایران 71 سال است.