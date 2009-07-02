ترکیدگی لوله نفت در رودخانه کشکان/ دهها کیلومتر از رودخانه آلوده شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حادثه ای که ساعت 7 صبح امروز در مسیر خطوط انتقال نفت پلدختر رخ داد کیلومترها از آب رودخانه کشکان آلوده شد تا برای چندمین بار در طول سالهای اخیر این رودخانه شاهد تلفات بیشمار آبزیان باشد.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد عنوان کرد: در ساعت هفت صبح امروز یکی از لوله ها نفت مسیر سرکان مالکوه به سمت اراک در 30 کیلومتری پلدختر و در منطقه "جلگه خلج" دچار ترکیدگی شد.

علی رحیم کاکاوند از ترکیدگی لوله نفت به عنوان یک "فاجعه زیست محیطی" یاد کرد و بیان داشت: در حال حاضر نفت وارد رودخانه کشکان شده و کیلومترها از مسیر این رودخانه را آلوده و آبزیان زیادی را تلف کرده است.

وی با تاکید بر اینکه تاکنون ترکیدگی لوله نفت مهار نشده است، افزود: نفت این لوله که یک لوله 10 اینچی انتقال نفت است هم اکنون با شدت در حال ورود به رودخانه کشکان است.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان با اشاره به اعزام تیم کارشناسی این سازمان برای برآورد تلفات از دقایق اولیه صبح امروز، بیان داشت: پیش بینی می شود تاکنون هزاران قطعه از آبزیان منطقه تلف شده باشند.

کاکاوند ادامه داد: با توجه به اینکه رودخانه جریان دارد و از سوی دیگر با توجه به قرارگیری در فصل تابستان دبی آب رودخانه نیز پایین است خطر آلودگی و اتلاف آبزیان چند برابر شده است.

وی با تاکید بر اینکه ترکیدگی لوله نفت در مسیر رودخانه تخریب شدیدی ایجاد خواهد کرد، افزود: با توجه به عدم مهار این ترکیدگی و اینکه رودخانه کشکان از جمله رودخانه هایی است که به رودخانه سیمره می ریزد پیش بینی می شود تلفات ادامه داشته باشد.

مدیر کل سازمان محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه از محل ترکیدگی تا شهر پلدختر آلوده شده است، یادآور شد: پیش بینی می شود تاکنون حدود 40 کیلومتر از مسیر رودخانه کشکان آلوده شده باشد.

کاکاوند با انتقاد از وضعیت لوله های انتقال نفت، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه لرستان در مسیر ترانزیت شمال به جنوب است لوله های انتقال نفت از این منطقه عبور می کنند که هر ساله به علت پوسیدگی لوله ها و همچنین عدم ارزیابی زیست محیطی مسیر نصب لوله ها محیط زیست منطقه قربانی اینگونه حادثه ها شود.

وی یادآور شد: لوله های انتقال نفت در این منطقه بیش از 10 سال عمر دارند و تاکنون دچار خوردگی و پوسیدگی شده اند به طوریکه این چندمین حادثه ای است که در طول یکی دو سال اخیر در منطقه به وقوع پیوسته است.

به گزارش مهر، نشت نفت به رودخانه کشکان به گفته مدیر کل محیط زیست استان لرستان تا زمان مخابره خبر همچنان مهار نشده و ادامه دارد.

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