ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه ای آشتیان از سر گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید بهرام نجفی زاده پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی از پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران آشتیان افزود: به منظور اتمام پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران آشتیان 60 درصد اعتبارات این پروژه در تیرماه از سوی استانداری پرداخت می شود.

وی تصریح کرد: تاکنون بیش از 75 درصد این پروژه، پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی می شود با تخصیص به موقع اعتبارات در هفته دولت به بهره برداری برسد.

نجفی زاده با تاکید بر اتمام این پروژه در نیمه اول امسال، ادامه داد: این مرکز در برنامه آموزشی سال جاری حدود 43 هزار نفر - ساعت از بانوان را در حرفه های برنامه نویس، طراحی وب - کارور، طراحی گرافیک رایانه درجه 1- کارور، نقاشی روی سفال، پیکر تراشی چوب، نقاشی روی چرم، کارور گرافیک، رودوز سنتی و کاربر امور بانکی تحت آموزش های خود قرار می دهد.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی نیز با اشاره به پیشرفت این پروژه در مدت کوتاه اخیر افزود: استانداری حمایت خود را برای تکمیل پروژه مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران آشتیان اعلام می کند.

محمدرضا عاشوری با اشاره به موقعیت و بافت شهرستان آشتیان اضافه کرد: تخصیص به موقع اعتبارات برای تکمیل پروژه مرکز آموزشی خواهران آشتیان، این شهرستان می تواند زمینه های خوداشتغالی بانوان منطقه را افزایش دهد.

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