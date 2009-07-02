چهار هزار داوطلب ورود به دانشگاه آزاد در یزد رقابت خود را آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این داوطلبان در آزمون غیرپزشکی واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد به یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

آزمون غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد روزهای 11 و 12 تیرماه همزمان با سراسر کشور در این شهر برگزار می‌ شود.

این آزمون در گروه ریاضی و فنی مهندسی صبح و عصر روز پنجشنبه برگزار می ‌شود.

این آزمون همچنین در گروه علوم انسانی صبح روز جمعه و رشته ‌های علوم تجربی، کشاورزی، دامپزشکی، زبان‌های خارجی و گروه هنر عصر روز جمعه برگزار می‌شود.

سال گذشته نیز چهار هزار و 827 نفر در یزد داوطلب شرکت در آزمون سراسری غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بودند و در شش گروه فنی و مهندسی، علوم انسانی، علوم تجربی، کشاورزی و دامپزشکی، زبان انگلیسی و هنر با یکدیگر به رقابت پرداختند.