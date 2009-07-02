تیراندازان تفنگ بادی ایران از راهیابی به فینال بازماندند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از سنگاپور، در ادامه مسابقات تیراندازی صبح امروز در سالن " سافرابیشان " سنگاپور ، پوریا نوروزی در ماده تفنگ بادی با کسب 569 امتیاز در رده بندی تیراندازان شرکت کننده بر جایگاه بیست و سوم ایستاد و نتوانست راهی مرحله فینال شود. در همین ماده مجید نجفی با کسب 551 امتیاز عنوان سی و دوم را کسب کرد.

در پایان دور مقدماتی این مسابقات هشت تیرانداز از 35 ورزشکار شرکت کننده در ماده تفنگ بادی پسران راهی مرحله فینال شدند.

تیراندازی از کره جنوبی با کسب 586 امتیاز به عنوان نفر اول، ورزشکاری از سنگاپور با 583 امتیاز و کره جنویب با 581 امتیاز به ترتیب به عنوان نفرات دوم و سوم راهی فینال این مسابقات شدند.

پیش از این در ماده تفنگ بادی دختران ، نوشین شهبازی فر با کسب 384 امتیاز در بین 33 تیرانداز نوزدهم و مائده امین زاده با 382 امتیاز بیست و چهارم شده بود.