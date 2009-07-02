رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت به مهر خبر داد: تغییر نحوه جذب دانشجوی خارجی در دانشگاهها/ برگزاری آزمون چهار زبانه

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این تغییر مقرر شده است که آزمونی جداگانه برای این دسته از دانشجویان برگزار شود تا دانشجویان خارجی که مایل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی، دستیاری تخصصی و غیره هستند بتوانند با شرکت در این آزمون در دانشگاههای علوم پزشکی در داخل ایران ادامه تحصیل دهند.

وی اضافه کرد: برگزاری آزمون ویژه دانشجویان خارجی به چهار زبان فارسی، انگلیسی، عربی و فرانسوی خواهد بود و در چند کشور و همچنین در داخل ایران به طور همزمان برگزار می شود.

حسن زاده خاطرنشان کرد: افراد پس از شرکت در آزمون و کسب نمرات لازم و موفقیت در آزمون شفاهی می توانند بر اساس سهمیه بورسیه که از سوی دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شده در داخل کشور به تحصیل بپردازند.

وی گفت: سهمیه بورسیه دانشگاههای علوم پزشکی نیز بر اساس سهمیه مازاد ظرفیت پذیرش آنها تعریف می شود. در واقع هر دانشگاهی به وزارت بهداشت اعلام می کند که در چه رشته هایی و به چه میزان توانایی تربیت دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دارد و پس از جمع بندی ظرفیت دانشگاهها، وزارت بهداشت ظرفیت پذیرش این دانشجویان را تعیین می کند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اضافه کرد: افراد شرکت کننده در این آزمون ویژه بر اساس نمره انتخاب رشته می کنند و پس از انجام مصاحبه و تایید از سوی وزارت بهداشت به دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور راه می یابند.

وی تاکید کرد: این شیوه در کنار شیوه فعلی که معرفی دانشجویان به وزارتخانه های علوم و بهداشت است، پیگیری می شود.