عباس صاحبقدم لطفی در گفتگو با خبرگار مهر با اشاره به میزان ظرفیت دانشگاههای دولتی در دوره های روزانه کنکور امسال گفت: در این دوره حدود 100 هزار نفر از طریق کنکور پذیرش می شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: در سال جاری ظرفیت لازم برای ورود داوطلبان در انواع مختلف دوره های ایجاد شده و حتی 100 هزار نفر نیز ظرفیت خالی در مراکز آموزش عالی وجود دارد.

محمد مهدی زاهدی وزیر علوم نیز در این زمینه به مهر گفت: در کنکور سراسری امسال یک میلیون و 200 هزار نفر شرکت کرده اند و ما بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر ظرفیت در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایجاد کرده ایم.

وی اظهار داشت: برای اینکه ظرفیتهای ایجاد شده در کشور را پر کنیم تصمیم گرفتیم تمام افرادی که متقاضی ورود به دانشگاه پیام نور و غیرانتفاعی هستند به عنوان داوطلب مجاز انتخاب رشته معرفی شوند.

زاهدی اظهار داشت: این تسهیلات برای اولین بار برای داوطلبان کنکور ایجاده شده است.

کنکور 88 با رقابت بیش از یک میلیون و 300 هزار داوطلب در روزهای 4، 5 و 6 تیر ماه در ایران و 17 کشور خارجی برگزار شد.