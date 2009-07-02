آغاز رقابت 800 هزار داوطلب کنکور آزاد/ افزایش پنج درصدی ظرفیت پذیرش

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 800 هزار نفر از داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی از روز پنج شنبه 11 تیرماه سال جاری رقابت خود را در گروههای غیرپزشکی آغاز می کنند. آزمونهای این گروه در روز جمعه 12 تیر ماه نیز ادامه خواهد داشت.

داوطلبان آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی در گروه علوم پزشکی نیز باید 26 تیر ماه در حوزه های امتحانی سراسر کشور به رقابت بپردازند. آزمون سراسری رشته های غیر پزشکی در 209 حوزه امتحانی و آزمون رشته های گروه علوم پزشکی در 65 حوزه امتحانی سراسر کشور برگزار می شود.

نسبت دختران و پسران داوطلب کنکور دانشگاه آزاد

به گزارش مهر، از تعداد کل داوطلبان شرکت در کنکور رشته های غیرپزشکی دانشگاه آزاد 430 هزار نفر یعنی معادل 54 درصد زن و 370 هزار نفر یعنی معادل 46 درصد مرد هستند. از تعداد کل کسانی که در آزمون رشته های پزشکی ثبت نام کرده اند 73 درصد زن و 27 درصد مرد هستند.

65 هزار نفر نیز علاوه بر رشته های گروه غیر پزشکی علاقه مندی خود را جهت شرکت در گزینش علمی نظام آموزشی پاره وقت اعلام کرده اند.

تفکیک شرکت داوطلبان در رشته های مختلف

از میان داوطلبان آزمون سراسری 294 هزار نفر معادل 37 درصد در مجموعه فنی و مهندسی، 98 هزار نفر معادل 12 درصد در مجموعه علوم تجربی و کشاورزی و دامپزشکی، 77 هزار نفر معادل 10 درصد در مجموعه علوم انسانی، 141 هزار نفر معادل 18 درصد در مجموعه 4 علوم انسانی، 17 هزار نفر معادل دو درصد در مجموعه زبانهای خارجه، 9 هزار نفر معادل یک درصد در مجموعه هنر و 164 هزار نفر معادل 20 درصد در مجموعه پزشکی شرکت کرده اند.

در مورد داوطلبانی که به منظور تغییر رشته شهرهای انتخابی و حوزه امتحانی در آزمون رشته های غیرپزشکی بیش از یک بار ثبت نام کرده اند در صورت یکسان بودن مجموعه امتحانی آخرین پرونده بر اساس زمان ثبت نام ملاک عمل قرار گرفته است و ثبت نام های قبلی آنها در نظر گرفته نشده است. در صورتی که داوطلب بیش از یک بار در مجموعه های امتحانی متفاوت ثبت نام کرده باشد کارت ورود به جلسه جهت کلیه ثبت نام ها صادر شده است اما داوطلب تنها در یک مجموعه امتحانی امکان شرکت در آزمون را خواهد داشت.

افزایش پنج درصدی پذیرش دانشجو

با توجه به افزایش پنج درصدی رشته شهرها در آزمون سراسری سال 88 دانشگاه آزاد، پذیرش دانشجو در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی نیز معادل پنج درصد افزایش خواهد یافت.

تاثیر 15 درصدی سوابق تحصیلی در کنکور سراسری سال 88 دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش مهر، مطابق مصوبه جلسه 53 کمیته مطالبات و برنامه ریزی کنکور در آزمون سراسری 88 سوابق تحصیلی دیپلمه های نظام جدید آموزش متوسطه سالهای 84 الی 87 که امتحانات آنها به صورت سراسری برگزار شده است به میزان 15 درصد در گزینش نهایی اعمال خواهد شد و نمره کل نهایی این دسته از داوطلبان بر اساس 85 درصد نمره آزمون و 15 درصد نمره حاصل از سوابق تحصیلی محاسبه می شود.

آزمون نوبت صبح راس ساعت هشت و آزمون نوبت عصر راس ساعت 16 آغاز خواهد شد و داوطلبان لازم است ضمن شناسایی محل حوزه امتحانی در روز قبل از آزمون یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.

آزمون غیرپزشکی سال 88 دانشگاه آزاد در 209 حوزه امتحانی داخل کشور 6 حوزه امتحانی خارج از کشور برگزار خواهد شد.

نتایج این آزمون نیمه دوم شهریور ماه اعلام می شود.