نماینده بلژیک نیز از رقابت مدیر کلی آژانس کنار رفت/ رقابت جانشینی با 3 نماینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پس از اعلام کناره گیری "ارنست پتریک" نماینده اسلوونی از رقابت های مربوط به احراز پست جانشینی محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی "ژان پل پونسلت" وزیر سابق انرژی بلژیک، نیز از این رقابت ها کناره گیری کرد تا سه نماینده باقیمانده در این عرصه، امروز رقابت نهایی را برای احراز این پست انجام دهند.

یک سخنگو در آژانس گفته است که بروکسل رسماً از آژانس درخواست کرده تا پونسلت را در رقابت امروز و انتخابات شرکت ندهد.

بلژیک در بیانیه ای اعلام کرده است: کناره گیری پونسلت به منظور تسهیل دراجماع در شورای حکام در خصوص اهمیت و تصمیم فوری برای انتخاب جانشین البرادعی است تا این شورا بتواند نتیجه رضایت بخشی در نشست امروز خود بدست آورد.

با کناره گیری پونسلت، "عبدالصمد مینتی" نماینده آفریقای جنوبی، "یوکیا آمانو" نماینده ژاپن، "لوئیز اچواری" کارشناس هسته ای اسپانیایی سه نامزد حاضر برای جانشین البرادعی هستند.

در جریان رای گیری اخیر آمانو توانست حمایت 20 کشور را بخود جلب کند و در واقع شانس خود را برای احراز این پست به معرض نمایش بگذارد.نماینده آفریقای جنوبی با 11 رای پس از او قرار دارد، اما کارشناسان بر این باورند که شانسی برای دیگر نماینده ها بمنظور رقابت وجود ندارد.

شورای حکام امروز بار دیگر برای تعیین جانشینی البرادعی رای گیری می کند.