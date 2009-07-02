" بنیتو فلورو " گزینه سرمربیگری پرسپولیس/ شنبه مذاکره نهایی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، نشست اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس عصر چهارشنبه برای بررسی وضعیت نهایی سرمربی احتمالی تیم فوتبال این باشگاه برگزار شد اما بازهم اعضا به جمع بندی خاصی برای انتخاب نهایی نرسیدند.

کلاوس تاپ مولر هرچند همچنان گزینه اصلی سرمربیگری پرسپولیس است اما به دلیل اختلاف نظر مالی که بین مسئولان باشگاه و این مربی آلمانی وجود دارد بعید به نظر می رسد بتوانند با یکدیگر برای حضور در لیگ نهم به توافق برسند.

یکی از گزینه هایی که در نشست اعضای کمیته فنی باشگاه پرسپولیس مطرح شده است سرمربی پیشین تیم فوتبال رئال مادرید است. بنیتو فلورو ، سرمربی پیشین رئال که از فصل 92 تا 94 سرمربی رئال بوده اما بیشتر شهرت خود در فوتبال اسپانیا را مدیون درخشش با آلباسته است.

این مربی 57 ساله سرمربی تیمهای مختلفی بوده است، از رئال تا ویارئال و از ویسل کوبه تا اسپورتینگ گیخون. آخرین تیمی که فلورو هدایت آن را بر عهده داشته "بارسلونا اس سی" اکوادر است که در اول ژوئن سال جاری از آن اخراج شده است.

قرار است این مربی اسپانیایی روز شنبه هفته پیش رو با حضور در تهران مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه پرسپولیس انجام دهد.