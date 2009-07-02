تهیه نخستین بانک اطلاعاتی صنعت ساختمان و سالنامه آماری حمل و نقل

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین نخستین بانک اطلاعات صنعت ساختمان استان قزوین منتشر شد.

در مجموعه کتاب و سایت اولین بانک اطلاعات صنعت ساختمان استان قزوین که با همکاری کانون تبلیغاتی آسان و سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان استان قزوین تهیه شده است، مخاطبان می‌توانند در ۱۷بخش با فعالان صنعت ساختمان در منطقه آشنا شوند.

همچنین علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت www.VOPir در فضای مجازی نیز اطلاعات و آمار صنعت ساختمان را مشاهده و دریافت کنند.

همچنین سالنامه آماری حمل و نقل جاده ‌ای استان قزوین تهیه شد.



این سالنامه توسط سازمان پایانه ها و حمل و نقل جاده ای استان قزوین تهیه شده و در آن عملکرد حمل و نقل جاده‌ای استان با عنوان سالنامه آماری به ‌صورت توصیفی و طرح‌های نموداری در شش فصل تهیه و به چاپ رسیده است.

در این سالنامه وضعیت حمل و نقل جاده‌ای استان در سال گذشته با موضوعاتی پیرامون بخش‌های حمل و نقل مسافر، بار، ترافیک، رانندگان و ناوگان، شرکت‌ها و موسسات و ترانزیت مواد نفتی و غیر نفتی با استفاده از آمار و ارقام، تشریح و معرفی شده است.

سالنامه آماری سال 88 حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان تهیه شده است.

