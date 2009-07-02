تیم دانشگاه اصفهان به دلیل کمبودبودجه ازمسابقات جهانی روبوکاپ بازماند!

کامران زمانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تیم روباتیک دانشگاه اصفهان در مسابقات جهانی اتریش شرکت نخواهد کرد گفت: دانشگاه بودجه ای را برای این امر به ما اختصاص نداده است و به همین دلیل علیرغم تمام تلاشهایی که کردیم نتوانستیم به اتریش برویم.

وی ادامه داد: گروه کامپیوتر دانشگاه اصفهان نزدیک به هشت سال است که تیم روباتیک دارد و حتی در این چند سال توانسته است مقامهای خوبی را به دست آورد.

سرپرست تیم روباتیک دانشگاه اصفهان افزود: نزدیک به دو سال است که دانشگاه هیچ کمکی را به این تیم نمی کند و ما حتی این مسئله را دو بار در شورای دانشگاه مطرح کرده ایم که پاسخ دانشکده فنی این بوده است که بودجه ندارند. این در صورتی است که برای شرکت دانشجویان در مسابقات ردیف بودجه ای در معاونت پژوهشی در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: با این حال سعی کردیم تعداد نفرات را کم کنیم تا در نهایت سه نفر برای شرکت در مسابقات اعزام شوند.

زمانی فر ادامه داد: شخصا دو میلیون تومان برای ثبت نام شرکت در مسابقات هزینه کردم و هر کدام از دانشجویان هم هزینه ای را برای دریافت ویزا پرداخت کرده اند اما متاسفانه مجبور به پس دادن بلیتها شدیم.

وی اظهار داشت: حتی زمانی که متوجه شدیم ممکن است از اعزام به مسابقات محروم شویم به دانشگاه پیشنهاد دادیم که یک چهارم هزینه های مربوط به سفر را خودمان پرداخت می کنیم که باز هم موافقت نشد.

سرپرست تیم روباتیک دانشگاه اصفهان در رابطه با احتمال موفقیت این تیم در صورت شرکت در مسابقات جهانی اتریش گفت: تیم اصفهان یکی از بهترین تیمهای این مسابقات بود. دانشجویان ما نزدیک به هشت ماه زحمت کشیدند تا مقالاتی را بنویسند که مقامات مسابقات اجازه شرکت به تیم را بدهند.