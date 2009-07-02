پاس بدون سرمربی، نفرات خود را جذب کرد!

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، با آنکه علی‌رضا منصوریان از بخت بالایی برای هدایت سبزپوشان همدانی برخوردار است اما نفوذ منصور پورحیدری در تصمیمات باشگاه معرفی سرمربی تیم را به تعویق انداخته است، هر چند گفته می‌شود از بین کادر فنی یکی هدایت پاس را به عهده خواهد گرفت اما حضور یک مربی خارجی در نیمکت پاس قریب‌الوقوع است.

پاسی‌ها برخلاف روال فوتبال کشورمان امسال با کپی‌برداری از چند باشگاه خارجی نحوه یارگیری خود را تغییر داده و نفرات مورد نظر را توسط کادر فنی انتخاب می‌کند.

پاس امسال نیز چند مهره تأثیرگذار خود را از دست داده است و مسئولان این تیم برای انتخاب نفرات جایگزین، بازیکنان جوان و آینده‌داری را جذب کرده‌ است، هر چند بازیکنان تازه وارد به این زودی‌ها نمی‌توانند جای خالی مهره‌های از دست رفته را پر کند اما در دراز مدت می‌تواند حرفهایی برای گفتن داشته باشد.

تاکنون جدایی حنیف عمران‌زاده، سامان صفا، جواد شیرزاد، محمدرضا علوی، محمدرضا مامانی، محمد اسماعیل نظر و جوزف ادیشون قطعی شده است و جدایی ابوالفضل حاجی‌زاده و مصطفی چترآبگون نیز محتمل است.

پاس در نقل و انتقالات 12 بازیکن جذب کرده است: مرتضی عزیزمحمدی (پیکان)، همت عابدی‌نژاد (برق)، هادی رمضانی و امین متوسل‌زاده (مقاومت)، یدا... اکبری (بسیج خزانه)، سعید بیات (آزاد)، روزبه شاه‌علی دوست و کاظم برجلو (سایپا)، حسین میرزایی (سپاهان)، آرمن طهماسیار (آرارات)، مجید حیدری (صنایع اراک) و پوریا سیف‌پناهی (مهرکام پارس تهران).

این تیم در حال حاضر به دنبال جذب یک دروازه‌بان است و از سهمیه لیگ برتر یک بازیکن دیگر می‌تواند جذب کند.

پاس از جمله تیم‌هایی است که تمرینات آماده‌سازی خود را زودتر از دیگر تیم‌ها شروع کرده و در حال بدن‌سازی و تمرینات مداوم است.