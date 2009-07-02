عملکرد شیرجه روهای ایران خوب بود/ با دست خالی ششم و چهارم شدیم

مهرداد هجیر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور با بیان این مطلب افزود: ارزیابی من از عملکرد علی شکول و حمید کریمی در مسابقات شیرجه بازیهای آسیایی سنگاپور مثبت است. این دو شیرجه رو نوجوان در حد شیرجه ایران نتایج خوبی کسب کردند و من از کار آنها راضی هستم.

وی در ادامه افزود: ما باید قبول کنیم که در مسابقات شیرجه کشورهای شرق آسیا از ایران جلوتر هستند. ما با دست خالی و کمترین هزینه به مصاف آنها رفتیم و حداقل توانستیم از عربها که سرمایه گذاری هنگفتی در رشته ورزشی شیرجه دارند، در جایگاه بهتری قرار بگیریم.

هجیر در ادامه مدعی شد که شیرجه روهای ایرانی در بازیهای آسیایی نوجوانان بالاتر از حد توقع ظاهر شده اند و خاطرنشان کرد: در آسیا کشورهایی چون چین، ژاپن، کره جنوبی، تایلند و مالزی حضور دارند که همه کشورهایی شیرجه خیز هستند. این کشورها در جهان مدعی هستند و ما باید در آسیا با آنها برای کسب مدال مبارزه کنیم.

مربی تیم نوجوانان ایران خاطرنشان کرد: تنها راه رقابت با این کشورها سرمایه گذاری و هزینه است. ما هم باید مانند عربها هزینه کنیم و بعد در انتظار نتیجه باشیم. متاسفانه در ایران فقط یک استخر آزادی برای شیرجه هست که آنهم استخر مسابقه است نه تمرین. این در حالی است که در کشورهای شیرجه خیز فقط 7 تا 8 استخر مخصوص شیرجه ساخته شده است.