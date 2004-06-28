كشورهاي منطقه و جهان از تحويل قدرت در عراق استقبال كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از بخش عربي راديو سوا آمريكا، در پي تسريع در روند انتقال قدرت از اشغالگران به دولت موقت عراق ، كشورهاي فرانسه ، انگليس و استراليا تحويل قدرت را در عراق تبريك گفتند.

سخنگوي توني بلر نخست وزير انگليس از انتقال قدرت در عراق كه دو روز زودتر از موعد مقرر يعني 30 ژوئن(10 تير) صورت گرفت، استقبال كرد.

وي گفت : بلر كه در اجلاس ناتو در استانبول شركت مي كند از زمان انتقال قدرت آگاهي داشت.

سخنگوي ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه نيز با بيان استقبال كشورش از انتقال قدرت آن هم دو روز زودتر از موعد مقررگفت : شيراك از موعد انتقال قدرت آگاه بوده است.

وزير دفاع استراليا نيز از انتقال قدرت استقبال كرده و آن را گامي به سوي تقويت دمكراسي در عراق توصيف كرد.

ايران نيز از انتقال قدرت در عراق استقبال كرد و تاكيد كرد از هرگامي به سوي بازگشت حاكميت كامل به ملت عراق استقبال مي كند.

مروان معشر وزير امور خارجه اردن نيز از بازگشت حاكميت به عراقي ها استقبال كرد و آمادگي كشورش را براي كمك به دولت جديد عراق در شرايط كنوني اعلام كرد.

معشر گفت : اردن از اين اقدام و هر گامي كه به تسريع قدرت و اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل درباره عراق كمك كند، استقبال مي كند.

روسيه نيز از تحويل قدرت در عراق استقبال كرد.روسيه آمادگي خود را براي همكاري و گسترش همكاري با دولت جديد عراق اعلام كرد.

خبرگزاري ايتارتاس به نقل از يوري فيدوتوف معاون وزير امور خارجه روسيه اعلام كرد: دولت موقت عراق اعتماد جامعه بين الملل از جمله شوراي امنيت را بدست آورده است.

وي ابراز اميدواري كرد: اوضاع در عراق به سوي ثبات و امنيت پيش رود و شرايط خوبي براي همكاري ميان كشورش با عراق فراهم شود.

كويت نيز به دولت جديد عراق به مناسبت تحويل قدرت از اشغالگران تبريك گفت.شيخ صباح الاحمد الصباح در پيام هاي تبريك خود به غازي الياور و اياد علاوي رئيس جمهور و نخست وزير دولت موقت عراق ابراز اميدواري كرد اين گام تاريخي مهم در تاريخ عراق جديد منجر به برقراري امنيت و ثبات و شكوفايي در عراق شود.

خبرگزاري كويت نيز اعلام كرد آلمان از انتقال قدرت در عراق استقبال كرد.

همچنين به گزارش خبرگزاري رسمي دولت امارات، اين كشور از تحويل قدرت د رعراق استقبال كرد.دولت امارات انتقال قدرت را در عراق گام مهم ديگري در راه برقراري ثبات در اين كشور توصيف كرد.