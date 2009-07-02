به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر فدراسیون دوچرخه ‌سواری کشور صبح پنج شنبه در مجمع عمومی هیئت دوچرخه ‌سواری خراسان جنوبی گفت: باید با همدلی و همکاری و وحدت رویه، رشته دوچرخه ‌سواری را در این استان متحول کنیم و آن را به عنوان یک رشته عمومی به جایگاه واقعی برسانیم.

اصغر خالقی با بیان اینکه ایران در دوچرخه ‌سواری در جایگاه نخست آسیا قرار دارد، یادآور شد: در دوچرخه ‌سواری پیست ضعف ‌هایی وجود دارد که با برنامه‌ ریزی‌ های صورت گرفته در صدد گسترش پیست ‌های کشور هستیم.

دبیر فدراسیون دوچرخه ‌سواری کشور اضافه کرد: هدف نخست ما کسب مدال‌های بیشتر در بازی ‌های جهانی به ویژه قطر و آسیا است.

این مقام مسئول اظهار داشت: دوچرخه ‌سواری در خراسان جنوبی طی سال‌های گذشته حائز رتبه ‌های خوبی بوده است، اما باید صبر کرد تا این استان با حمایت ‌های مسئولان و تلاش ورزشکاران به جایگاه واقعی خود در کشور دست یابد.

خالقی در ادامه از همه روسای هیئت‌ های ورزشی خواست منتظر بودجه کشوری نباشند و در پی پیدا کردن یک حامی مالی برای هیئت خود بروند.

دبیر فدراسیون دوچرخه ‌سواری کشور در پایان از شهرداری ‌ها خواست تا جایگاهی مناسب را برای ورزش دوچرخه ‌سواری بانوان اختصاص دهند.

در این آیین زهره حسن ‌پورفرد با کسب 11 رای از 17 رای ماخوذه به عنوان رئیس هیئت دوچرخه ‌سواری این استان معرفی شد.