تاکید قزاقستان بر ناکارامد بودن معاهده ان.پی. تی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، نور سلطان نظربایف در سخنانی در آستانه- پایتخت قزاقستان- اعلام کرد که ان. پی. تی دیگر توانایی منصرف کردن کشورها از توسعه زرادخانه های اتمی خود را ندارد.

نظربایف که در یک کنفرانس خبری سخن می گفت، افزود : قوانین بین المللی به شکل بسیار بدی به کار گرفته می شود و به این دلیل که جامعه جهانی نمی تواند بر آن تاثیر بگذارد، ان. پی. تی دیگر مؤثر نیست.

وی با اشاره به خلع سلاح هسته ای کشورش پس از فروپاشی شوروی گفت : ما الگویی را به جهان ارائه دادیم و این الگو تاکنون فقط یکی بوده، اما متاسفانه تاکنون این الگو برای دیگر کشورها جالب نبوده است.

وی همچنین گفت : قزاقستان به منع تکثیر تسلیحات هسته ای متعهد است و ما تضمین می کنیم که آستانه محلی برای صدور مواد هسته ای به هیچ کشوری نخواهد بود.