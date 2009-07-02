۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۵۸

دو سال 800 هزار دلار /

افشین قطبی با فدراسیون فوتبال به توافق رسید/ قراردادنهایی امضا می شود

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی به دنبال برطرف شدن اختلاف نظرش با فدراسیون فوتبال، قراردادش را به مدت دو سال دیگر و تا پایان رقابتهای جام ملتهای آسیا با فدراسیون به امضا خواهد رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از نشستی که عصر چهارشنبه بین علی کفاشیان و مهدی تاج به عنوان رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال با مدیر برنامه های افشین قطبی برگزار شد، طرفین به توافق رسیدند تا این مربی به مدت دو سال دیگر هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده داشته باشد.

براساس توافق صورت گرفته قرارداد افشین قطبی نزدیک به دو سال است و تا پایان رقابتهای فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا که در قطر برگزار می شود اعتبار خواهد داشت.

پس از رایزنی های صورت گرفته بر سر مبلغ قرارداد که طرفین برای دو سال فعالیت اختلاف زیادی داشتند، در نهایت گفته می شود قرار است قطبی برای این دو سال مبلغی نزدیک به 800 هزار دلار دریافت کند.

براساس توافق بین طرفین دستیاران افشین قطبی ایرانی خواهند بود و او حق دارد دستیارانش را انتخاب کند. ضمن اینکه حضور مربی خارجی در کادر فنی تیم ملی منتفی شده است.

قرار است با سفر افشین قطبی به ایران که طی روزهای آینده صورت خواهد گرفت قرارداد نهایی همکاری او با فدراسیون فوتبال به امضا برسد.

