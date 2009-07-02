بودجه برخی نهادها برای جبران کسری دولت کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی بروغنی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس گفته یکی از طراحان طرح دو فوریتی برای اصلاح ماده واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال جاری، دولت برای جبران کسری 8500 میلیارد تومانی بودجه امسال، بودجه بخش‌های مرتبط با خود را کم نکرده، ولی بودجه برخی نهادهای دیگر را کاهش داده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مجلس خودش در قانون بودجه 88 این اختیار را به دولت داده بود که عدم تراز بودجه را جبران کند، ضمن اینکه معتقدم با وضع قیمت نفت و مسائل عمرانی دولت خودش متمم بودجه می‌آورد و مشکل حل می‌شد.

نماینده مردم سبزوار افزود: بعد از ابلاغ قانون بودجه و رفع عدم تراز آن توسط دولت، بودجه جاری برخی نهادها کم شد و ممکن بود آنها را با مشکل مواجه کند، از سوی دیگر موضوع همکاری دولت و مجلس نباید فراموش شود.

بروغنی ادامه داد: هرچه این مسایل را بیشتر به دولت بسپاریم و اجازه بدهیم دولت لایحه بیاورد و آن را حل کند، بهتر از این است که مجلس طرح بدهد و همه معادلات دولت را به هم بزند.



