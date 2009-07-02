مبارزه بیولوژیک با آفت شپشک چای و آفت کرم ساقه خوار برنج در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، طرح مبارزه بیولوژیک با آفت شپشک چای با هدف کنترل و مبارزه غیر شیمیایی با آفت شپشک چای و با هماهنگی واحد حفظ نباتات مدیر جهاد کشاورزی و بخش خصوصی در چهار منطقه از شهرستان فومن اجرا می شود.

شپشک آرد آلود یکی از آفات مهم باغات چای است که با تغذیه از شیره های گیاهی منجر به ضعیف شدن و در نهایت خشک شدن سرشاخه های بوته چای می شود.

شهرستان فومن دو هزار و 400 هکتار باغ چای دارد که سالانه بیش از 12 هزار تن برگ سبز در آن تولید می شود.

همچنین در بیش از هزار هکتار از شالیزارهای شهرستان تالش طرح مبارزه غیرشیمیایی با آفت کرم ساقه خوار برنج اجرا شد. امسال برای مبارزه با آفت کرم ساقه خواربرنج 126 هزارعدد کارت زنبور تریکوگراما در هزار و260 هکتار از شالیزارهای تالش نصب شده است.

آلوده نشدن محصول برنج به سموم شیمیایی و صرفه جویی 223 میلیون ریال هزینه برای شالیکاران تالشی از مزایای اجرای طرح مبارزه غیر شیمیایی با آفت کرم ساقه خوار برنج است.