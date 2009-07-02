نخست وزیر فرانسه امروز وارد عراق می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، "فرانسوا فیون" امروز در یک سفر رسمی به عراق که اولین سفر یک نخست وزیر فرانسه به عراق از سال 2003 تا کنون به شمار می رود، وارد بغداد می شود.

منابع آگاه اعلام کردند : "فرانسوا فیون" در جریان این سفر، مواردی را که در سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به فرانسه در ماه می گذشته برای توسعه درباره آن توافق به دست آمده بود، بررسی خواهد کرد.



این منابع افزودند : فیون علاوه بر نوری المالکی نخست وزیر عراق با برخی دیگر از مقامهای این کشور دیدار خواهد کرد.



مالکی در سفر اخیر خود به فرانسه همچنین در دیدار با نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور با عقد قراردادهایی برای همکاری مشترک در جریان سفر مقامهای فرانسوی به بغداد موافقت کرده بود.