مراسم افتتاحیه برگزار شد / جایزه برترین پوستر فیزو به یک ایرانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم چهارشنبه شب با حضور "جورج کیلیان" رئیس فیزو و "میرکوچوتکوییچ" نخست وزیر صربستان به همراه ورزشکاران، مربیان و داوران ومسئولین عالی رتبه ورزش دانشگاهی 140 کشور جهان در ورزشگاه "بلگراد آنا" یکی از بزرگترین مجموعه های اروپا در شهر بلگراد صربستان برگزار شد.

حضور تیم ایران به همراه ورزشکاران محجبه تیم تکواندو از نکات قابل توجه این مراسم بود. در کنار آن نمایندگان کشورها با در دست داشتن پرچم های خود رژه رفتند که علیرضا نصر آزادانی یکی از تکواندو کاران کشورمان عهده دار حمل پرچم ایران بود.

در ادامه این مراسم پرچم صربستان و پرچم یونیورسیاد برافراشته شد و مشعل این رقابتها روشن و سوگند نامه نیز قرائت شد. همچنین در آئینی نمایشی پیام فضانوردان ایستگاه بین المللی فضایی ISS در مدار پخش و پیام یونیورسیاد از این طریق برای تمام دنیا قرائت شد.

پیش از برگزاری مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در شهر بلگراد طی مراسمی با حضور "جورج کیلیان" جوایز برندگان مسابقات طراحی پوستریونیورسیاد به برگزیدگان اهداء شد. دراین مراسم جایزه 2500 دلاری به مجتبی علیزاده دانشجوی ترم پنجم رشته گرافیک دانشگاه علمی کاربردی ایران اهداء شد. جایزه دوم و سوم به دانشجوی مهندسی دانشگاه مینهو از پرتغال و دانشجوی مدیریت از چین تعلق گرفت.

مجتبی علیزاده نماینده کشورمان نیز بعد از دریافت جایزه خود خطاب به خبرنگاران گفت: " این یک افتخار و پیروزی بزرگ برای ایران است که توانسته ام این جایزه ارزشمند را دریافت کنم."

بیست و پنجمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور 8500 ورزشکار از 140 کشور جهان و در 15 رشته از امروز در بلگراد پایتخت صربستان آغاز می شود که کاروان دانشجویان کشورمان در رشته های تکواندو، پومسه، جودو، بسکتبال، تیراندازی باکمان، دوومیدانی، تنیس روی میز در این رقابتها شرکت خواهند کرد.