تدوین شیوه نامه مجمع استانی نمایندگان اتحادیه های صنفی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی صفرزاده ظهر پنجشنبه در مراسم انتخابات تعیین هیئت رئیسه اولین مجمع استانی نمایندگان اتحادیه های صنفی در خراسان رضوی افزود: دولت نهم در طول چهار سال گذشته در نظام تصمیم گیری، برنامه ریزی و راهبردهای کلان توسعه ای کشور، نگاه کاملی به قابلیت ها و پتانسیل های اصناف داشته است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان رضوی گفت: ایجاد هماهنگی و تلاش برای بهبود کیفیت ارائه خدمات سازمانهای صنفی، ارتقاء سطح دانش و آگاهی های مدیران و متصدیان واحدهای صنفی فراهم شدن امکان تبادل نظر و ارائه مشورتهای لازم در خصوص برخی از مسائل و مشکلات صنوف و ارائه پیشنهادات به کمیسیون نظارت و سایر مراجع ذیصلاح اصناف از مهمترین اهداف تشکیل این مجمع استانی است.

صفرزاده با اشاره به تهیه و تدوین شیوه نامه این مجمع استانی در کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان افزود: این شیوه نامه مورد قبول هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور قرار گرفته و مبنای کار همه استانها در تشکیل مجمع استانی قرار می گیرد.

وی به اقدامات صورت گرفته طی دو سال گذشته در رابطه با ساختار صنفی استان اشاره کرد و گفت: حضور نماینده جامعه اصناف استان در هیات رئیسه شورای اصناف کشور، تشکیل اتحادیه های صنفی استانی، ایجاد ارتباط تجارت خارجی و بازرگانی داخلی، تشکیل اتحادیه صنف صادر کنندگان فرش دستباف برای اولین بار در کشور و ایجاد ارتباط بین بخشهای مختلف پایین دستی و بالا دستی تولید که دراین اتحادیه متجلی بوده از جمله این اقدامات ارزشمند است .

وی افزود: مجمع استانی نمایندگان اتحادیه های صنفی گسستگی هایی که در هرم تشکیل سازمانهای صنفی کشور وجود دارد را پوشش می دهد و این مجمع، ساختار استانی قانونی سازمانهای صنفی ما می باشد که تکالیفی را برای دستگاههای اجرایی استان ایجاد می کند.