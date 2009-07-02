52 درصد بافت جورقان فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید حسن موسوی پیش از ظهر امروز در کارگروه تخصصی مسکن و شهرسازی استان همدان با بیان اینکه این شهر از مهم‌ترین شهرهایی است که در حریم شهر همدان قرار گرفته، یادآور شد: شهر جورقان به علت وجود بافت فرسوده شهری و کشاورزی، شهری ضعیف قلمداد می شود.

وی با اشاره به اینکه باید به لحاظ توسعه ای به گونه‌ای عمل کرد که این شهر توسعه متعادل و متوازنی با توسعه شهر همدان داشته باشد، تصریح کرد: مسئولان باید منظر ورودی شهر را به گونه‌ای طراحی کنند تا چهره شهر جورقان زیباسازی شود.

معاون عمرانی استاندار همدان خاطر نشان کرد: با ایجاد اشتغال و توسعه زیباسازی مناطق مختلف جورقان، می‌توان در روند رشد توسعه استان گام‌های مؤثری برداشت.

موسوی گفت: شهر جورقان با جمعیت 637 هزار و 300 نفر در فاصله پنج کیلومتری همدان قرار دارد و این در حالی است که 517 هزار و 200 نفر از این تعداد شهرنشین و بقیه روستانشین هستند.