فاز نخست پروژه پرتال خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر کل دفتر فناوری اطلاعات( IT ) استانداری خراسان جنوبی پیش از ظهر پنج شنبه در آئین راه اندازی این پروژه با بیان اینکه وب سایت دفتر مقام معظم رهبری نیز بر روی این هاست قرار دارد، گفت: در طراحی و اجرای این پروژه ملی و استانی، به کمک برترین استاندارهای فنی و گرافیکی مرتبط، دریچه ای بسیار کارپسند( USER FRIENDLY ) و در شان جمهوری اسلامی، فرا روی مخاطبان اینترنتی این سایت ها گشوده شده است.

شهرام حیدرزاده با اشاره به اینکه در فاز اول پروژه یکپارچه سازی و استاندار سازی تمامی وب سایت ها و پرتال های سازمان های تابعه استانداری خراسان جنوبی صورت گرفته، تصریح کرد: هدف از اجرای این پروژه حرکت به سمت ایجاد سازمان الکترونیکی، قرار گرفتن خدمات سازمان ها بر روی وب سایت و عدم مراجعه ارباب رجوع به سازمان می باشد.

وی در ادامه کاهش ترددهای درون شهری، کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی، کاهش مصرف سوخت، تسریع در کار و خدمات رسانی به مردم و در نتیجه اصلاح الگوی مصرف را از جمله مزایای راه اندازی این پروژه برشمرد.

حیدر زاده با بیان اینکه این پروژه از سه سال قبل آغاز شده است، اظهار داشت: مجموعا 24 پرتال و وب سایت در این فاز از پروژه طراحی شده است.

وی ادامه داد: استاندار سازی و یکپارچه سازی وب سایت های تمامی شهرداری های استان با همکاری سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری بلیرجند و دفتر امور شهری استانداری خراسان جنوبی و سازمان همیاری شهرداری های استان(مجموعا 23 ئب سایت) و استاندارد سازی و یکپارچه سازی وب سایت های تمامی دهستان های استان با همکاری دفتر امور روستایی استانداری (طی چهار سال آینده و مجموعا 49 وب سایت) از جمله فازهای این پروژه هستند که در آینده به بهره برداری خواهند رسید.