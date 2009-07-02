عناوین "قرارگاهی فجر" و "هنگ تکاوری سلمان" خراسان جنوبی خذف شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرهنگ حمید شرفی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست مطبوعاتی در تشریح این اقدام با اشاره به اینکه نظم و امنیت در شرق کشور از معدل بالایی برخوردار شده است، تصریح کرد: در خراسان جنوبی که از امن‌ ترین استان‌های کشور است باید اقداماتی در راستای وحدت فرماندهی در مدیریت کارها شکل می ‌گرفت.

وی اظهار داشت: با منحل شدن ستاد قرارگاه فجر و هنگ تکاوری سلمان به استعداد یگان‌های عملیاتی، پاسگاه‌ های مرزی و کلانتری‌ های استان افزوده شد که این اقدام تأثیر مهمی در وحدت فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی و جلوگیری از موازی کاری ستادها دارد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی افزود: در حال حاضر با نگاهی واحد مأموریت در مرز، کویر، شهرستان ‌ها، شهرها و روستاها زیر نظر این فرماندهی انجام می‌ شود که مطمئنا اینگونه اداره امور از نظر مدیریت علمی صحیح‌ تر و مناسب ‌تر است.

سرهنگ شرفی امنیت خراسان جنوبی را در گرو همکاری مطلوب مردم، مسئولان، شورای تأمین، یگان‌ های نظامی و انتظامی، مرزنشینان و مرز مستحکم دانست و ابراز امیدواری کرد: هماهنگی در امور و نظارت و مراقبت از یگان ‌های زیرمجموعه مرزبانی و پایش مرز در استان رضایت مردم و همچنین فرمانده کل قوا و فرماندهی انتظامی کشور را به دنبال داشته باشد.

وی در خصوص تدابیر فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی در راستای تأمین امنیت پایدار مرزهای استان خاطرنشان کرد: به علت برخورد شدید با قاچاقچیان و اشرار و هرگونه ترددد غیر مجاز در مبادی مرزی، خوشبختانه هیچگونه ورودی در مرزهای استان نداریم.