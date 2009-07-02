روند افزایشی پرت آب در مازندران فاجعه است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله افشار مقدم پیش از ظهر پنج شنبه در چهارمین جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه مازندران در استانداری افزود: متاسفانه میزان پرت آب در استان بالا بوده که نیازمند توجه بیشتر برنامه ریزان و مسئولان امر برای کنترل این بحران است.

وی خاطر نشان کرد: به منظور جلوگیری از پرت آب و اجرای برنامه های پیشگیرانه در مقابل بحران باید سهمی از اعتبارات برنامه پنجم توسعه استان به این مهم اختصاص یابد.

مدیر کل هواشناسی مازندران با اشاره به اینکه میزان بارندگی سالانه استان فراوان است، تصریح کرد: با اعمال برنامه های مدون می توان میزان خشکسالی مازندران را کاهش داد.

افشار مقدم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه میزان بارندگی خرداد 88 نسبت به مدت مشابه خرداد 87 به میزان 26 درصد افزایش نشان می دهد، یادآور شد: این میزان بارندگی نسبت به حد نرمال دوره درازمدت از کاهش 11 درصدی برخوردار بوده است.

وی با اعلام اینکه میزان بارندگی اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه پارسال 82 درصد رشد داشته در عین حال گفت: این میزان بارندگی بر اساس نرمال 93 درصد رشد نشان می دهد.

مدیرکل هواشناسی مازندران با بیان اینکه بیشترین میزان بارندگی فصل بهار در مازندران مربوط به ماه فروردین بوده است، افزود: میزان بارندگی ماه فروردین استان 16 برابر مدت مشابه سال قبل و هزار و 570 درصد مدت مشابه پارسال بوده است.

افشار مقدم با اشاره به اینکه بارندگی بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته 246 درصد رشد داشته است، اظهار داشت: این میزان بارندگی نسبت به 30الی 50 سال گذشته 34 درصد رشد داشته است.

وی میزان بارندگی فصل زراعی جاری را نسبت به مدت مشابه پارسال 62 درصد بیشتر عنوان کرد و گفت: این میزان بارندگی نیز نسبت به فصل زراعی نرمال 12 درصد رشد داشته است.

این مسئول هواشناسی مازندران همچنین از افزایش میزان بارندگی، بارش رگبارهای پراکنده، وقوع سیلاب و آبگیری معابر، مسیل ها و آبراهه ها از اواخر تیرماه امسال به مدت یکماه در استان خبر داد و گفت: افزایش بارندگی قابل پیش بینی احتمال وقوع سیلاب را تا پایان مرداد ماه امسال مضاعف می کند.

سید عیسی هاشمی حیدری، معاون عمرانی استانداری مازندران نیز با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی استان مبنی بر افزایش بارندگی و وقوع سیلاب در استان خاطر نشان کرد: شیلات استان باید در موقع بارندگی از اعزام صیادان به دریا جلوگیری کند.

وی افزود: سازمان گردشگری مازندران با همکاری دستگاههای مسئول طرح دریا نیز باید جلوی شنا کردن مسافران را در ایام بارندگی شدید در استان بگیرند.

معاون عمرانی استانداری مازندران همچنین با اشاره به اینکه به واسطه افزایش بارندگی فصل بهار خوشبختانه مشکل کم آبی کشاورزان استان را تهدید نکرده است افزود: مدیریت لازم برای تامین منابع آب کشاورزان تا پایان فصل زراعی برای برنامه ریزان باید باشد.

حبیب الله رمضان زاده، مدیرکل بازسازی و حوادث غیرمترقبه استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه کمبود بارندگی های سال گذشته سبب کاهش آب سفره های زیرزمینی شده است افزود: تهدید خشکسالی پارسال باید برای مدیران استان به فرصت تبدیل شود.