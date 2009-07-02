تمایل گروههای سیاسی برای پیوستن به ائتلاف عراق یکپارچه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الفرات، شماری از اعضای ائتلاف عراق یکپارچه در نشستی به ریاست همام حمودی در بغداد ، سازوکار جدید برای تشکیل ائتلاف و موضوع تمایل برخی گروههای سیاسی جدید برای حضور در آن را بررسی کردند.



در این نشست همچنین آخرین تحولات صحنه سیاسی عراق مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



در این نشست، خالد العطیه، محمد الحیدری، شماری از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق همچون رضا جواد تقی و ریاض غریب، هادی العامری دبیرکل سازمان بدر، حسن السنید عضو حزب الدعوه اسلامی، خضیر الخزاعی عضو حزب الدعوه اسلامی/ سازمان عراق حضور داشتند.



شماری از شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند سازوکار فعال کردن ائتلاف یک درخواست فراگیر مردمی برای تضمین حقوق ملت عراق است.



خاطر نشان می شود رهبران ائتلاف عراق یکپارچه در نشستی که سوم تیر ماه برگزار کردند، راههای توسعه و تقویت فراکسیون اکثریت پارلمان را بررسی کردند.



شیخ حمید معله از رهبران مجلس اعلای اسلامی عراق به پایگاه خبری البلاغ گفته بود : تلاشها برای تجدید ساختار ائتلاف عراق یکپارچه و توسعه آن همچنان ادامه دارد و نشستها و رایزنی هایی با بسیاری از طرفها و نیروهای سیاسی در حال انجام است که نتایج خوبی داشته است.

عباس البیاتی عضو ائتلاف عراق یکپارچه نیز از درخواست برخی نیروهای سنی مذهب برای پیوستن به ائتلاف عراق یکپارچه برای شرکت در انتخابات پارلمانی آتی خبر داده بود.



سید عبدالعزیز حکیم به "همام حمودی" از نمایندگان پارلمان و عضو این مجلس برای فعال کردن نقش ائتلاف و تجدید ساختار آن ماموریت داده بود.

این در حالی است که نوری المالکی نخست وزیر عراق احتمال داده است جای ائتلاف عراق یکپارچه را ائتلاف جدیدی به نام ائتلاف ملی دولت قانون بگیرد.