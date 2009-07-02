هفت طرح صنعتی در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح این طرحها گفت: این طرحهای صنعتی شامل کارخانه های شن و ماسه، لاستیک، پفک و...در نقاط مختلف استان ایلام به بهره برداری رسیده است.

مظفر فروتن عنوان کرد: برای اجرای این طرحها 54 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از اجرای این تعداد طرح اشتغال زایی و توسعه صنعت در استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: زمینه اشتغال برای 153 نفر از بیکاران این استان فراهم شده است.

فروتن یادآور شد: استان ایلام از نظر سرمایه گذاری رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

بیش از 590 واحد صنعتی در اتسان ایلام فعالیت دارند.