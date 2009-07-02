  1. استانها
  2. ایلام
۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۲

هفت طرح صنعتی در ایلام به بهره برداری رسید

هفت طرح صنعتی در ایلام به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: هفت طرح صنعتی در استان ایلام به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رئیس سازمان صنایع و معادن استان ایلام ظهر پنج شنبه در آیین افتتاح این طرحها گفت: این طرحهای صنعتی شامل کارخانه های شن و ماسه، لاستیک، پفک و...در نقاط مختلف استان ایلام به بهره برداری رسیده است.

مظفر فروتن عنوان کرد: برای اجرای این طرحها 54 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه مهمترین هدف از اجرای این تعداد طرح اشتغال زایی و توسعه صنعت در استان ایلام بوده است، خاطرنشان کرد: زمینه اشتغال برای 153 نفر از بیکاران این استان فراهم شده است.

فروتن یادآور شد: استان ایلام از نظر سرمایه گذاری رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

بیش از 590 واحد صنعتی در اتسان ایلام فعالیت دارند.

کد مطلب 906185

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها