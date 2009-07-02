رقابت 18 اثر خارجی در بخش مسابقه آثار کوتاه جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این بخش کشور آلمان با سه فیلم و کشورهای لاتویا و استونی هر کدام با دو فیلم بیشترین آثار را به خود اختصاص داده اند.

از میان این آثار، 17 فیلم در بخش مسابقه و یک فیلم در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آیند.

فیلم "هویج در ساحل" ، ساخته "پارتل تال" از استونی، "رویای هانوی" ساخته "جرارد هرمن" از ویتنام، "خرسی به نام فانتزی" و "مهر شکسته" به ترتیب آثار "پاول کزارزیستی" و "روبرت تارلو" از لهستان ، "گل" ساخته "عزت آبدراتموی" از قرقیزستان ، "بیسکوئیت عسلی" ساخته "ایوا لیلجهولم" از سوئد، "ژیگور" ساخته "باتمون سوهباتار" از مغولستان و آلمان ، "طبل های جنگل" ساخته "برنت دیوس" از آفریقای جنوبی، "خرس می آید" ساخته "جانیس سیمرمانیس" از لاتویا ، "تلاش مش" ساخته "الیسا کلمنت" از آلمان، "رنگ های میریام" ساخته "جلنا گیالین ماری" و "لوس باسویکاجا" از استونی در این بخش از جشنواره به نمایش در می آیند.

فیلمهای دیگر این بخش از جشنواره شامل "آقای ایر و آقای رایان" ساخته "تومویوشی جوکو" از ژاپن، "هندوانه" ساخته "بهروز کریمی زاده" از آلمان و ایران، "افسانه شاهزاده خانم" ساخته "سیدسل لیندهاگن" از نروژ، "سوار سرخپوش" ساخته "مارتینس پائولیس" از لاتویا، "شورش موش ها" ساخته "دیوید آلخاندرو جن" از اسپانیا، "تابستان جادو" ساخته "وانگ چنگ یانگ" از تایوان و "ورزشکار آماتور" ساخته "مارک کراسته" از انگلیس است.

"زندگی مثل دود" اثر "آرجو شریسینو" از بنگلادش در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آید.

سه یا چهار فیلم ایرانی نیز برای حضور در این بخش از جشنواره فیلم کودک معرفی و با آثار خارجی برای دریافت یک پروانه زرین در بخش مسابقه بین الملل رقابت می کنند.

بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 11 تا 15 مرداد امسال در همدان برگزار می شود.