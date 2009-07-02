صادرکنندگان گلستان هشت میلیارد ریال جوایز صادراتی طلب دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر پنجشنبه در همایش صنعت و معدن در استان افزود: این درحالی است که در سال گذشته چهار میلیارد و 400 میلوین ریال جوائز صادراتی به مشمولان ارایه شد.

وی اظهار داشت: یکی از چالشهای فراروی صنعت، افزایش رقابت پذیری بوده که نیازمند استاندارد و حرکت در جهت تولیدات با کیفیت است و صنعت نیازمند ارتقای تکنولوژی در سرعت در تولید ،نیاز به هماهنگی بیشتر دستگاههای استانی است.

وی خاطرنشان کرد: امروز پیشقراول توسعه کشور ،بخش صنعت است، از اینرو تنها کشاورزی بلکه گردشگری نیز با نگرش صنعت رشد پیدا می کند.



محمودزاده بیان داشت: یکی از مسائل مهم جامعه پیدا کردن جایگاه خدمت در عرصه صنعت است که عامل شکوفایی و حرکت در مسیر رشد و بالندگی کشور محسوب می شود .



استاندار گلستان بیان داشت: در توسعه صنعت باید با نگرش خاص سیستماتیک نگاه شود که دراستان و کشور پیشرفت داشته باشیم و نباید صرفا به صنعت به یک واحد صنعتی نگاه شود بلکه نگاه جامعتری نسبت به آن باید داشته باشیم.

وی عنوان کرد: برای این هدف، داشتن مکانهای مناسب در قالب ایجاد شهرکهای صنعتی برای حضور صنعت در استان دیده شده که سرمایه گذاران و صنعتگران به بهترین شکل ممکن بدنبال ایجادصنعت در استان باشند.

وی با اشاره به اینکه درسال84 ، چهار شهرک صنعتی دراستان وجود داشت که اکنون به 12 شهرک و با کلنگ زنی شهرک صنعتی اترک به 13 مورد رسیده است و برای ایجاد زیر ساختهای لازم ارتباطی 40 میلیون تومان اعتبار اختصاص داده است .



استاندار گلستان، فراهم سازی زیر ساختها برای جذب سر مایه گذاران را از دیگر اقدامات انجام شده در استان عنوان کرد.

به گفته وی، در سفر دوم رییس جمهور مشوقهای صنعتی مورد تصویب قرار گرفت که واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی با فاصله 30 کیلومتری دارای معافیت مالی شدند.