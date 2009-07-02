  1. استانها
  2. مازندران
۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۶

آموزش و پرورش ایران به فضای کیفی مطلوب نیاز دارد

آموزش و پرورش ایران به فضای کیفی مطلوب نیاز دارد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دستگاه تعلیم و تربیت مازندران با اشاره به رشد فزاینده ساخت فضای آموزشی طی چند سال اخیر در کشور در عین حال گفت: آموزش و پرورش ایران برای دستبیابی به اهداف آموزشی نیازمند فضای کیفی مطلوب است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزشی پیش دبستانی مرحوم ابوطالب خدام ناحیه دو ساری افزود: به رغم مشارکت گسترده خیرین، آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی مطلوب همچنان نیازمند ساخت فضاهای آموزشی با کیفیت بالاست .

وی خاطر نشان کرد: انجام کار خیر نیازمند توفیق الهی است و نقش خیرین مدرسه ساز در گسترش فضاهای آموزشی و پرورشی هر روز پررنگ تر می شود.

وی گفت: ساری به شدت مشکل فضای آموزشی دارد و برای حل این مشکل نیازمند کمک خیرین است .

فیاضی ملت ایران را ملتی با فرهنگ و اندیشه بلند و سابقه دیرین در علم اندوزی خواند و گفت: دولت نهم و مجلس هشتم بیشترین اهتمام خود را در ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی انجام داده است .

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران نیز در این مراسم گفت: این فضای آموزشی با 470 متر مربع فضای مفید و 150 متر مربع محوطه سازی با اعتباری بالغ بر 180 میلیون تومان ساخته شده است 

علی نبییان افزود: زمین این مرکز آموزشی از سوی خیر مرحوم ابوطالب خدام به آموزش و پرورش اهداء شد .

وی تلاش خیرین را در گسترش فضاهای آموزشی ستود و تصریح کرد : در جشنواره یازدهم خیرین مدرسه ساز کمک به آموزش و پرورش با 31 میلیارد تومان نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 906195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها