آموزش و پرورش ایران به فضای کیفی مطلوب نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح مرکز آموزشی پیش دبستانی مرحوم ابوطالب خدام ناحیه دو ساری افزود: به رغم مشارکت گسترده خیرین، آموزش و پرورش برای دستیابی به اهداف آموزشی و پرورشی مطلوب همچنان نیازمند ساخت فضاهای آموزشی با کیفیت بالاست .

وی خاطر نشان کرد: انجام کار خیر نیازمند توفیق الهی است و نقش خیرین مدرسه ساز در گسترش فضاهای آموزشی و پرورشی هر روز پررنگ تر می شود.

وی گفت: ساری به شدت مشکل فضای آموزشی دارد و برای حل این مشکل نیازمند کمک خیرین است .

فیاضی ملت ایران را ملتی با فرهنگ و اندیشه بلند و سابقه دیرین در علم اندوزی خواند و گفت: دولت نهم و مجلس هشتم بیشترین اهتمام خود را در ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی انجام داده است .

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران نیز در این مراسم گفت: این فضای آموزشی با 470 متر مربع فضای مفید و 150 متر مربع محوطه سازی با اعتباری بالغ بر 180 میلیون تومان ساخته شده است

علی نبییان افزود: زمین این مرکز آموزشی از سوی خیر مرحوم ابوطالب خدام به آموزش و پرورش اهداء شد .

وی تلاش خیرین را در گسترش فضاهای آموزشی ستود و تصریح کرد : در جشنواره یازدهم خیرین مدرسه ساز کمک به آموزش و پرورش با 31 میلیارد تومان نسبت به سال قبل 15 درصد افزایش داشته است.

