24 کارگاه فنی و حرفه ای کردستان به بخش خصوصی واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نادر فخری ظهر پنج شنبه در جمع مسئولان کارگاه های آموزشی بخش خصوصی استان اظهار داشت: در راستای تقویت و توسعه بخشهای خصوصی و اجرای سیاست کاری برون سپاری در سازمان فنی و حرفه ای کشور تا کنون مدیریت 24 کارگاه آموزشی در سطح استان به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی عنوان کرد: اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و همچنین عمل به قانون برنامه چهارم توسعه مدیریت کارگاه های آموزشی وابسته به این اداره کل را به بخش های خصوص واگذار می کند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان افزود: با توجه به بررسیهای صورت گرفته واگذاری کارگاه های دولتی به بخشهای خصوصی باعث افزایش راندمان کاری می شود و نتایج سنجش آخرین دوره برگزار شده حکایت از راندمان قبولی 96 درصدی در کارگاه هاست.

فخری با اشاره به ادامه روند واگذاری مدیریت کارگاه های آموزشی به بخشهای خصوصی عنوان کرد: اداره کل فنی و حرفه ای استان این سیاست کاری را همچنان در سال جاری ادامه خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: بقیه کارگاه های استان کردستان نیز در حال حاضر در مرحله واگذاری به بخش خصوصی قرار دارند که اداره کل فنی و حرفه ای نیز در راستای حمایت از کارگاه های واگذار شده از آنها خرید خدمت می کند.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کردستان عنوان کرد: برنامه این اداره کل در سال جاری 375 هزار نفر - ساعت خرید خدمت از کارگاه های بخش خصوصی است که تا کنون 42 هزار نفر - ساعت از آن در سه ماهه اول سال جاری به اجرا در آمده و مابقی تعهد نیز در ماه های آینده اجرایی می شود.