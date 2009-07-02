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۱۱ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۴۰

150 دانش آموز پسر زنجانی به عمره اعزام می شوند

150 دانش آموز پسر زنجانی به عمره اعزام می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان دانش آموزی استان زنجان گفت: 150 دانش آموز پسر زنجانی"20 تیر" سال جاری به سفر حج عمره اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی غفاری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان زنجان با بیان این که این 150 دانش آموز در قالب یک کاروان به مکه اعزام می شوند افزود: امسال همچنین برای هر دانش آموز 6 میلیون ریال وام قرض الحسنه پرداخت شد.

وی به تاثیر گذاری حج دانش آموزی در پرورش و تعمیق باورهای دینی در بین دانش آموزان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هر سال شاهد استقبال دانش آموان برای شرکت در حج عمره هستیم به طوری که امسال سهمیه استان در زمینه حج عمره دانش آموزی، نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش یافته است

رئیس سازمان دانش آموزی استان زنجان گفت: مقاوم سازی دانش آموزان در مقابل تهاجم فرهنگی، تعمیق باورهای دینی و فرهنگی و تربیت دانش آموزان بر اساس اصول دینی از اهداف اصلی این سفر معنوی می باشد.

غفاری با بیان اینکه در این سفر معنوی دانش آموزان پسر مقاطع متوسطه استان زنجان به مکه مکرمه اعزام می شوند، اذعان داشت: به منظور آشنایی افراد با آداب و مناسک حج و همچنین ارائه آموزشهای لازم به دانش آموزان همایش و برنامه های آموزشی متعددی در سطح استان اجرا شده است. 

کد مطلب 906211

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